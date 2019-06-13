Секс в пожилом возрасте защищает от слабоумия



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Научные специалисты Университета Великобритании установили, что секс в пожилом возрасте может служить эффективным средством защиты от старческую деменции

По словам ученых, активная интимная жизнь на пенсии положительно влияет на когнитивные способности.



Исследователи наблюдали за жизнью 73 добровольцев в возрасте от 50 до 83 лет - 45 женщин и 28 мужчин. Возможно, многие думают, что в этом возрасте людей не особенно интересует чувственная сторона жизни. Но изучение вопроса показало, что только у 10 участников эксперимента не было секса. 37 участников пожилого возраста могли похвастаться наличием еженедельного секса. 26 участников имели один сексуальный контакт в месяц.



Тесты на когнитивную деятельность, которые проходили добровольцы, позволили ученым сделать вывод о том, что секс в пожилом возрасте может защищать от деменции (глубоких нарушений памяти и других интеллектуальных способностей, - прим.ред).

Добровольцам в рамках эксперимента предлагалось решать математические уравнения, и людииз группы еженедельного секса справлялись с тестами на 2% быстрее тех, кто входит в группу «один раз в месяц». По сравнению с теми, у кого не было секса, пожилые испытуемые справились с умственными задачами на 4% быстрее.

«Гормоны дофамин и окситоцин, выделяющиеся при сексе, позитивно влияют на мозг пожилых людей, повышают его работоспособность, а также снижают вероятность развития деменции», - констатировали в итоге авторы работы.

Джерело: Medikforum.ru