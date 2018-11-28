Шесть проблем со здоровьем, которые ожидают тех, кто ходит зимой без головного убора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

pikabu.ru

Поговорку о том, что «ноги нужно держать в тепле, а голову – в холоде», многие воспринимают буквально. Но совершают серьезную ошибку

Хождение зимой на улице без шапки может повлечь за собой самые драматичные последствия для организма.

Врачи назвали несколько проблем со здоровьем, которые подстерегают тех, кто игнорирует теплые головные уборы.





Отит . Сочетание холодного ветра и хождения без шапки может дать печальный результат - воспаление среднего и наружного уха, отит. В ушах могут возникать фурункулы, приводящие к сильной боли и нагноению.

. Сочетание холодного ветра и хождения без шапки может дать печальный результат - воспаление среднего и наружного уха, отит. В ушах могут возникать фурункулы, приводящие к сильной боли и нагноению.

Воспаление лицевого и затылочного нерва. Эти невриты, способные развиться из-за переохлаждения, - настоящие адовы муки. Воспаление нервов сопровождается пульсирующей болью, которая не позволяет ни спать, ни есть. При этом лечение может и не помочь, либо оказаться очень долгим.

лицевого и затылочного нерва. Эти невриты, способные развиться из-за переохлаждения, - настоящие адовы муки. Воспаление нервов сопровождается пульсирующей болью, которая не позволяет ни спать, ни есть. При этом лечение может и не помочь, либо оказаться очень долгим.

Гайморит. Если после хождения без шапки вас настиг отит, берегитесь - инфекция может перейти и на другие органы головы в силу близкого расположения. Могут пострадать миндалины, и тогда разовьется ангина. Если возникнет воспаление придаточных пазух носа, могут появиться гайморит и фронтит.

Если после хождения без шапки вас настиг отит, берегитесь - инфекция может перейти и на другие органы головы в силу близкого расположения. Могут пострадать миндалины, и тогда разовьется ангина. Если возникнет воспаление придаточных пазух носа, могут появиться гайморит и фронтит.

Стенокардия . Переохлаждение головы может привести к спазму сосудов внутренних органов и спровоцировать приступ стенокардии или астмы. Не ходите без шапки в холода!

. Переохлаждение головы может привести к спазму сосудов внутренних органов и спровоцировать приступ стенокардии или астмы. Не ходите без шапки в холода!

Облысение. Переохлаждение головы плохо сказывается на состоянии сосудов, питающих луковицы волос. Как результат, питание волосяных фолликул нарушается, волосы становятся более тонкими и пористыми, начинают выпадать.

Джерело: Medikforum.ru