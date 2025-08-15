Головна Світ Політика
Що спільного й відмінного у літаках Путіна та Трампа: аналіз CNN

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп і Путін зустрілися на Алясці
фото: reuters

Путін нещодавно зійшов з борту спеціально модифікованого літака Іл-96

Літаки президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна є чотиримоторними широкофюзеляжними реактивними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно зійшов з борту спеціально модифікованого літака Іл-96, основного літака в російському президентському флоті. Військовий Boeing 747 президента Дональда Трампа, відомий як Air Force One, коли він знаходиться на борту, прибув дещо раніше.

CNN пише, що обидва є чотиримоторними широкофюзеляжними реактивними літаками, хоча російський літак технічно є новітньою моделлю.

FlightAware показує, що рейс Путіна виконувався як «Спеціальний авіаційний загін Росія 539» з російського аеропорту Магадан. Політ до Аляски зайняв близько чотирьох годин.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

До слова, російський диктатор Володимир Путін проігнорував запитання журналістів про те, чи погодиться він на перемир’я, які вони вигукували йому та президенту США Дональду Трампу в аеропорту. На запитання журналістів, чи «припинить він вбивати цивільних», Путін жестом показав, що не чув питання.

Теги: путін переговори Дональд Трамп літак

