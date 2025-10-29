Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Лікування раку: створено універсальні клітини-вбивці пухлин

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Лікування раку: створено універсальні клітини-вбивці пухлин
Новий тип імунних клітин може стати «готовою» терапією проти раку
фото з відкритих джерел

Модифіковані клітини-вбивці CAR-NK знищують ракові клітини, залишаючись непоміченими імунною системою пацієнта, і демонструють високу ефективність у дослідах на тваринах

Дослідники Массачусетського технологічного інституту та Медичної школи Гарварда створили модифіковані CAR-NK-клітини, здатні знищувати пухлинні клітини без відторгнення організмом і можуть стати основою готової універсальної імунотерапії проти раку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження, яке опубліковане в журналі Nature Communications.

Природні клітини-вбивці (NK-клітини) є першою лінією захисту імунної системи і атакують аномальні або заражені клітини без підготовки. Вчені додали до них химерні антигенні рецептори (CAR), щоб клітини більш прицільно атакували білки, характерні для ракових пухлин.

Раніше створення достатньої кількості CAR-NK-клітин із власної крові пацієнта займало кілька тижнів. Новий підхід передбачає використання клітин донорів із «банку», які завдяки молекулярним змінам у поверхневих білках залишаються непоміченими імунною системою.

У дослідах на мишах модифіковані CAR-NK зберігали активність понад три тижні, тоді як стандартні версії швидко відторгались, що дозволяло пухлинам рости. Крім того, нові клітини зменшили ризик синдрому вивільнення цитокінів – небезпечного запального ефекту, який часто ускладнює імунотерапію.

Вчені вважають, що їхній метод може вдосконалити і терапію CAR-T, яка використовує Т-клітини, але не завжди є ефективною. Наступним етапом стане проведення клінічних випробувань на людях. Якщо результати підтвердяться, це відкриє шлях до «готових» алогенних терапій, які можна буде застосовувати без індивідуального виготовлення клітин для кожного пацієнта.

Нагадаємо, що дослідження у 42 країнах показало, що найчастіше серед осіб віком 20–49 років виявляють колоректальний, рак щитовидної та молочної залози. У більшості країн світу фіксується зростання випадків деяких видів раку серед молодих дорослих. Найшвидше зростає рак щитовидної залози, рак нирок та рак ендометрію, тоді як колоректальний рак залишається лідером серед онкозахворювань у віковій групі 20–49 років.

Нова система штучного інтелекту C2S-Scale 27B, розроблена Google DeepMind та Єльським університетом, дозволяє прогнозувати ефективність препаратів проти ракових пухлин і знаходити нові підходи до лікування. ШІ проаналізував понад 4000 ліків і визначив, які з них можуть підсилювати імунну відповідь організму на «холодні» пухлини без шкоди для здорових клітин.

Читайте також:

Теги: вчені рак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інноваційна технологія відкриває шлях до безпечнішого масового виробництва екологічних джерел енергії
Як Китай вирішив проблему шкідливих елементів у сонячних батареях
20 жовтня, 17:30
Регулярні тренування – простий спосіб відновити імунітет після тривалого коронавірусу
Вчені назвали простий спосіб відновитись після довгого коронавірусу
2 жовтня, 07:54
Науковці порадили, як краще запам'ятати те, що вам потрібно
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
13 жовтня, 08:18
Вчені розкрили, як клітини раку крові ховаються від імунної системи
Вчені зробили нові дослідження у боротьбі із раком крові
15 жовтня, 08:36
За свої досягнення він також був відзначений пам'ятною премією Альберта Ейнштейна
Пішов з життя лауреат Нобелівської премії з фізики Чень Нін Ян
18 жовтня, 13:17
У травні 82-річний Джо Байден оголосив, що йому діагностували агресивну форму раку простати
Хворий на рак експрезидент США Байден почав новий етап лікування
11 жовтня, 21:30
Експерти вважають суперінтелект небезпечним
«Хрещені батьки» ШІ виступили за мораторій на суперінтелект
24 жовтня, 15:32
Нове судово-медичне дослідження розгадало одну з найдавніших загадок християнства
Останні години життя Ісуса: вчені розкрили жахливу правду про катування
Вчора, 14:15
82-річного Байдена сфотографували після годинної служби, коли він залишав храм
Байден із шрамом на лобі вперше за довгий час з'явився на публіці
19 жовтня, 20:31

Соціум

США анулювали візу Нобелівському лауреатові з Нігерії, який критикував Трампа
США анулювали візу Нобелівському лауреатові з Нігерії, який критикував Трампа
Лікування раку: створено універсальні клітини-вбивці пухлин
Лікування раку: створено універсальні клітини-вбивці пухлин
Безпека жінок в Німеччині: опитування продемонструвало тривожну тенденцію
Безпека жінок в Німеччині: опитування продемонструвало тривожну тенденцію
Польотів стане суттєво менше: Lufthansa скорочує кількість авіарейсів у Європі
Польотів стане суттєво менше: Lufthansa скорочує кількість авіарейсів у Європі
Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу
Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу
Прийом ліків та аутизм: штат Техас подав до суду на Johnson&Johnson
Прийом ліків та аутизм: штат Техас подав до суду на Johnson&Johnson

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua