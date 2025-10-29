Лікування раку: створено універсальні клітини-вбивці пухлин

Модифіковані клітини-вбивці CAR-NK знищують ракові клітини, залишаючись непоміченими імунною системою пацієнта, і демонструють високу ефективність у дослідах на тваринах

Дослідники Массачусетського технологічного інституту та Медичної школи Гарварда створили модифіковані CAR-NK-клітини, здатні знищувати пухлинні клітини без відторгнення організмом і можуть стати основою готової універсальної імунотерапії проти раку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження, яке опубліковане в журналі Nature Communications.

Природні клітини-вбивці (NK-клітини) є першою лінією захисту імунної системи і атакують аномальні або заражені клітини без підготовки. Вчені додали до них химерні антигенні рецептори (CAR), щоб клітини більш прицільно атакували білки, характерні для ракових пухлин.

Раніше створення достатньої кількості CAR-NK-клітин із власної крові пацієнта займало кілька тижнів. Новий підхід передбачає використання клітин донорів із «банку», які завдяки молекулярним змінам у поверхневих білках залишаються непоміченими імунною системою.

У дослідах на мишах модифіковані CAR-NK зберігали активність понад три тижні, тоді як стандартні версії швидко відторгались, що дозволяло пухлинам рости. Крім того, нові клітини зменшили ризик синдрому вивільнення цитокінів – небезпечного запального ефекту, який часто ускладнює імунотерапію.

Вчені вважають, що їхній метод може вдосконалити і терапію CAR-T, яка використовує Т-клітини, але не завжди є ефективною. Наступним етапом стане проведення клінічних випробувань на людях. Якщо результати підтвердяться, це відкриє шлях до «готових» алогенних терапій, які можна буде застосовувати без індивідуального виготовлення клітин для кожного пацієнта.

Нагадаємо, що дослідження у 42 країнах показало, що найчастіше серед осіб віком 20–49 років виявляють колоректальний, рак щитовидної та молочної залози. У більшості країн світу фіксується зростання випадків деяких видів раку серед молодих дорослих. Найшвидше зростає рак щитовидної залози, рак нирок та рак ендометрію, тоді як колоректальний рак залишається лідером серед онкозахворювань у віковій групі 20–49 років.

