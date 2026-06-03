101-річна плавчиня із США назвала чотири секрети довголіття

Жінка розповіла про правила у своєму житті, які роблять її щасливою

Бетті Морріс веде активний спосіб життя, займається спортом та навіть водить авто. 13 травня американка відзначила свій 101 день народження та розповіла про секрети свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Today.

Бетті Морріс мешкає у Мічигані (США). У 101 рік жінка досі керує автівкою та має активне дозвілля. Гарним самопочуттям та щасливим життям довгожителька завдячує кільком правилам, яких вона дотримується.

Плавання

Одним із секретів довголіття Бетті Морріс є рух. Вона вже не уявляє свого життя без занять у басейні. До того ж плаванням вона займається близько 40 років. «Щоразу, коли мене запитують, чому я так довго живу, я відповідаю: «Займайтеся в Jackson YMCA (спортзал, – «Главком»)», – порадила жінка.

Соціальна активність

Бетті Морріс у молоді роки фото: Betty Morris/Today

Ще одним секретом довголіття Бетті Морріс є соціальна активність. Пенсіонерка обожнює спілкування з людьми. Тому вона всюди знаходить нові знайомства, ходить до церкви та інші місця, де багато є людей. Довгожителька просто підходить до людей та знайомиться з ними, знаходячи нових знайомих.

Вдячність та позитив

За словами Бетті Морріс, жити щасливе та довге життя їй допомагає позивне ставлення до нього. Тож вона «живе з вдячним серцем» та радить завжди бути позитивними.

Турбота про себе

13 травня Бетті Морріс відзначила свій 101 день народження фото: Betty Morris/Today

101-річна жінка зауважила, що варто дбати про себе та радувати дрібницями. Наприклад, Морріс гарно харчується та ні в чому собі не відмовляє, однак вона іноді може собі дозволити тост з маслом, арахісовою пастою та полуничним варенням.

Нагадаємо, мешканець Румунії Іліє Чокан, який був найстарішим чоловіком Європи, помер за день до свого 113-річчя. Перед тим як піти з життя, чоловік розкрив секрети свого довголіття.