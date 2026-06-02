Скандал на випускному у Львові. Школярка станцювала вальс попри важку хворобу

У Львові випускниця з інвалідстю на кріслі колісному станцювала прощальний вальс

Батьківський комітет спочатку виступив проти її участі у святкуванні, однак однокласник допоміг дівчині здійснити мрію про випускний вальс

У Львові випускниця школи №13 Софія Радиш, яка через важке захворювання навчалася вдома, змогла взяти участь в урочистій лінійці та станцювати випускний вальс. Цьому передував конфлікт із представниками батьківського комітету, які спочатку виступили проти її участі у святкових заходах. Про це повідомиляє «Главком» з посиланням на допис матері дівчини Наталії Радиш.

Софія через порушення опорно-рухового апарату навчалася за індивідуальною програмою в домашніх умовах. За два місяці до завершення навчального року вона висловила бажання долучитися до святкування останнього дзвоника разом з однокласниками.

Однак під час батьківських зборів частина представників батьківського комітету висловилася проти участі дівчини у спільних заходах. Свою позицію вони пояснювали складністю організації святкування, станом покриття на шкільному подвір'ї, можливими ризиками для здоров'я випускниці та відсутністю інклюзивних умов у закладі, де планували провести випускний вечір.

фото: Nataliya Radysh/Facebook

«Коли я пояснила, що у Софійки порушення опорно-рухового апарату і вона дихає за допомогою ШВЛ, прозвучало: «Тим паче! То як ви собі це уявляєте, що вона піде на випускний?», – розповіла мати дівчини.

Згодом ситуація змінилася. Один із однокласників Софії, дізнавшись про інцидент, запропонував стати її партнером на випускному вальсі. До підготовки урочистостей долучилися викладачка хореографії, адміністрація школи та педагогічний колектив.

Урочиста лінійка відбулася 30 травня. Софія змогла відвідати останній урок, отримати привітання від вчителів та однокласників, а також станцювати прощальний вальс разом із партнером та батьками.

Оскільки місце проведення спільного випускного вечора не було пристосоване для потреб дівчини, родина самостійно організувала альтернативне святкування. Для цього у Львові знайшли інклюзивний ресторан, обладнаний для людей з інвалідністю. На захід запросили близько 50 родичів і друзів.

Мати випускниці пояснила, що вирішила публічно розповісти цю історію, аби привернути увагу до проблем доступності та інклюзії в українському суспільстві.

