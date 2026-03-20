Кейт Міддлтон зізналася, від чого їй довелося відмовитися після діагнозу раку

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Кейт Міддлтон відмовилася скушутвати пиво під час візиту у Лондоні
фото: princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон розповіла, до чого вона почала ставитися більш «усвідомлено» після того, як їй діагностували рак

Принцеса Уельська відмовилася від деяких звичок після того, як їй діагностували рак. Кейт Міддлтон розповіла, як змінилося її життя після хвороби. Про це пише «Главком» із посиланням на Hello.

Кейт Міддлтон та принц Вільям 12 березня відвідали пивний бар Fabal у Лондоні. Королівському подружжю запропонували скуштувати пиво та сидр. Однак принцеса Уельська відмовилася від такої пропозиції. Повідомляється, що принцеса почала вживати менше алкоголю після того, як їй діагностували рак. Через це вона надала перевагу безалкогольному напою під час візиту у Лондоні.

За словами Кейт Міддлтон, тепер вона ставиться до вживання алкоголю більш «усвідомлено». Чи відмовилася принцеса від алкоголю повністю – невідомо. Один з друзів родини Уельських розповів, що раніше принц Вільям часто пригощав свою дружину джином з тоніком після довгого дня. «Вільям може принести Кейт джин-тонік», – заявляв знайомий королівського подружжя.

Нагадаємо, у березня 2024 року Кейт Міддлтон зізналася, що має рак. Як повідомив Кенсінгтонський палац, майбутня королева наразі проходить курс хіміотерапії, який розпочався в лютому. 42-річна Кейт Міддлтон була госпіталізована 16 січня для «серйозної операції на черевній порожнині», яка була визнана успішною. На момент операції вважалося, що її стан не є онкологічним, оскільки жодні аналізи не підтвердили наявність раку. Однак післяопераційні тести підтвердили наявність раку.

Вже у вересні Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що завершила курс хімієтерапії.За словами Кейт Міддлтон, останні дев'ять місяців були неймовірно важкими.

Також повідомлялося, Кейт Міддлтон 17 березня як почесний полковник відвідала щорічний парад полку на День святого Патріка. Під час цього заходу Кейт Міддлтон вкотре привернула увагу мережі. На камеру потрапило те, як вона грається з трирічною дівчинкою, дочкою військових Ірландської гвардії. Соцмережі почали активно поширювати та відео з принцесою та обговорювати його.

Нагадаємо, як принцеса Уельська з'явилася на зустрічі у Великій Британії з південноазійською громадою після індуїстського свята Холі. Кейт Міддлтон показалася в образі, який у мережі порівняли з вбранням покійної принцеси Діани, яка свого часу також відвідала подібний захід у 1997 році.

Кейт Міддлтон зізналася, від чого їй довелося відмовитися після діагнозу раку
Чак Норріс потрапив до лікарні
Чому молодь перестає відчувати щастя? Новий звіт показав тривожну тенденцію
Де наголос у прізвищі Коваль? Мовознавиця вказала на єдиноправильний варіант
У мережі з'явилося нове фото та відео 96-річної Ліни Костенко
Залужний записав відео Ліні Костенко, яка святкує день народження
