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Вчені точно визначили вік, коли організм людини починає руйнуватись

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Вчені встановили, коли реально починається старіння
фото із відкритих джерел

Вчені виявили, що перші ознаки старіння виявляються в надниркових залозах – парних органах, розташованих над нирками

Вчені з Китаю виявили, що процес старіння організму людини починається у віці 30 років. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Дослідження, засноване на аналізі 516 зразків тканин від 76 донорів органів віком від 14 до 68 років, показало, що молекулярні зміни, пов'язані зі старінням, запускаються у 30-річному віці, хоча їх наслідки стають помітними пізніше.

Вчені виявили, що перші ознаки старіння виявляються в надниркових залозах – парних органах, розташованих над нирками й відповідають за вироблення гормонів. Рівень певних білків у цих органах починає змінюватися вже у третій декаді життя. Однак найбільш виражений стрибок у процесі старіння спостерігається після 50 років, коли у кількох системах організму одночасно відбувається різке збільшення кількості білків, пов'язаних із віковими захворюваннями.

Особливу увагу вчених привернув білок GAS6, який бере участь у регуляції росту та виживання клітин. Його рівень підвищується з віком, особливо у кровоносних судинах, що робить їх більш уразливими. Найбільше пошкодження з віком зазнала аорта – головна артерія серця, що відповідає за транспортування крові організмом. Експерти пов'язують ці зміни із зростанням ризику серцево-судинних захворювань, фіброзу та пухлин печінки.

Дослідники також визначили фактори, які можуть сповільнювати чи прискорювати старіння. До позитивних відносяться регулярні фізичні навантаження, збалансована дієта з упором на м'ясо птиці та жирну рибу, достатній сон та розумова активність. Водночас куріння, надмірне вживання алкоголю, споживання переробленого м'яса, хронічне недосипання та проживання у несприятливому екологічному чи соціальному середовищі прискорюють процеси старіння на клітинному рівні.

Нагадаємо, регулярні заняття музикою у похилому віці можуть стати ефективним способом збереження пам'яті та захисту мозку від вікових змін. Такого важливого висновку дійшли дослідники з Кіотського університету, одного з найстаріших та найпрестижніших навчальних закладів Японії.

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Теги: здоров'я Daily Mail вчені довголіття

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