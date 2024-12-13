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В Італії медики вперше провели операцію з пересадки серця, що б’ється

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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В Італії медики вперше провели операцію з пересадки серця, що б’ється
Пацієнт після складної операції почувається добре
фото із відкритих джерел

Лікарі наголошують, що подібна трансплантація – справжня революція у світі кардіохірургії

В італійському місті Падуя лікарі провели першу у світі операцію з пересадки серця, яке працює. Про це повідомляє видання Messaggero.

За словами кардіохірургів з цієї лікарні, при пересадці серця, яке працює, його функції відновлюються швидше. Крім того, усуваються пошкодження від ішемії (ослаблення кровообігу в органі чи ділянці органа внаслідок зменшення припливу крові, що призводить до дефіциту кровопостачання тканин, – «Главком») та реперфузії (прояв відновлення кровообігу, – «Главком» ), а орган загалом демонструє більшу продуктивність, ніж після пересадки із зупинкою. Лікарі вважають, що нова технологія забезпечить швидше відновлення функцій серця з поліпшенням його післяопераційної продуктивності.

Пацієнт, як зазначається, здоровий та готується до виписки. У цій же лікарні, але майже 40 років тому було проведено першу в країні операцію з пересадки серця.

Нагадаємо, хірурги Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова провели унікальну операцію українському військовослужбовцю – пересадили шкіру на обличчі. Чоловік пішов захищати країну в березні 2022 року, а на початку 2024 року він зазнав мінновибухового поранення. Металевий уламок залетів через щоку і сильно пошкодив верхню щелепу, тому виник великий дефект твердого підбнебіння. Довгий час чоловік не міг нормально харчуватись і навіть дихати.

До цього лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію з пересадки частини печінки п’ятимісячному малюкові. Процедура була для хлопчика єдиним шансом вижити. 

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Теги: здоров'я Італія лікар Падуя лікарня

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