Ученые рассказали, какие сновидения видят люди перед смертью



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Медики утверждают, что есть несколько категорий снов

Американские врачи из хосписа Буффало предположили, что сновидения людей могут как-то меняться перед смертью, - и не ошиблись.

Незадолго до смерти люди действительно часто видят сны с определенным сюжетом, это показали опрос смертельно больных пациентов, а также 10-летнее наблюдение за ними. По словам специалистов, сны людей незадолго до кончины становятся очень реалистичными: детали сновидений становятся четкими, а впечатления от них – яркими.

«Самым распространенным сюжетом таких снов стала встреча с умершими родственниками, которые разговаривают, зовут с собой, утешают. Дети с тяжелыми диагнозами играют во сне со своими умершими домашними животными», - рассказали специалисты.

Медики разделили рассказы пациентов о своих снах на несколько категорий:

в 59% случаев люди во сне собираются в путешествие и во время этих сборов рядом с ними находятся друзья и родные, как живые, так и уже ушедшие из жизни. Общение с близкими при этом оказывается очень теплым, так что с ними не хочется расставаться.



в 29% случаев люди общаются во сне со своими живыми родственниками. Зачастую с теми, кого они давно даже не вспоминали и не ожидали увидеть рядом с собой.



в 28% случаев люди незадолго до смерти видят сюжеты из собственной жизни. Эти эпизоды, как правило, связаны с чем-то очень дорогим и радостным, подобные сновидения вызывают много позитивных эмоций.

Авторы исследования полагают, что сны, которые люди видят незадолго до смерти, служат своеобразным механизмом, помогающим примириться с неизбежностью кончины, успокаивающим пациентов перед смертью.

Джерело: Medikforum.ru