Ученые заявили, что использование дезинфицирующих средств для рук не спасает от заболеваний

После проведенных исследований выяснилось, что бактерии стали устойчивыми к дезинфицирующему составу

Ученые из Австралии провели исследование и установили, что некоторые бактерии, резистентные к антибиотикам, стали устойчивыми к средствам для мытья рук с содержанием спирта.

Это произошло из-за распространенности дозаторов антибактериальных гелей в больницах, пишет The Independent. Раньше они помогали успешно бороться с тяжелоизлечимыми инфекциями

Дозаторы распространялись по причине того, что дезинфекция рук помогала затормозить распространение метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA). Эта бактерия может повлиять на возникновения неизлечимого заболевания, к примеру, сепсис или пневмония. MRSA является устойчивой к лекарствам, сообщает канал 24.

Ученые установили, что использование спиртовых дезинфицирующих средств привело к учащению заболеваний, вызванных ванкомицин-резистентными энтерококками (VRE). Последние способны вызывать сепсис. Эти микроорганизмы являются причиной 10% случаев внутрибольничных инфекций во всем мире.

Ученые провели исследования на мышах и установили, что бактерии VRE выживали при обработке этанолом. Более того, они способны быстрее колонизировать кишечник мышей.