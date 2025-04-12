Випита банка газованих напоїв може коштувати 12 хвилин здорового життя: дослідження

Дієтологи назвали напій №1, який варто обмежити, щоб жити довше

Дослідження показали, що вживання одного газованого підсолодженого напою на день може збільшити ризик передчасної смерті, особливо від хвороб серця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eatingwell.

Дослідники виявили, що кожна випита людиною в день банку газованого напою може коштувати їй 12 хвилин здорового життя, тобто життя без хвороб.

Дієтологи розповіли, як обмеження газованих напоїв може допомогти жити довше.

Можна знизити ризик хронічних захворювань

Загалом у банці газованого напою міститься близько 10 чайних ложок цукру. «Вживання великої кількості доданого цукру може сприяти збільшенню ваги, хворобам серця та діабету 2 типу» ,– сказала дієтолог Джеймі Надо.

Виявляється, солодкі напої настільки шкідливі, що деякі кардіологи рекомендують повністю відмовитися від них.

За словами дієтологів, газовані напої не приносять жодної користі організму. Дієтолог Лора М. Алі зазначила, що газування не має «харчової цінності». Вона порадила вибирати молоко чи несолодкий чай чи каву. Вони забезпечують поживні речовини, такі як вітаміни, мінерали або антиоксиданти, які можуть знизити ризик хронічних захворювань та збільшити тривалість життя.

Можна підтримувати здорову вагу

Відмова від газованих напоїв на користь напоїв без калорій також може допомогти жити довше, допомагаючи підтримувати вагу. Це тому, що наш організм по-різному розпізнає калорії у газованих напоях та в їжі.

«Калорії з солодкої води не насичують вас. Ці надлишки калорій можуть призвести до збільшення ваги та безлічі інших проблем зі здоров'ям», – сказала дієтолог Бет Старк.

Можна підтримати здоров'я кишечника

Здоров'я кишківника пов'язане практично з усіма аспектами загального здоров'я. А надлишок доданого цукру із солодких напоїв може негативно вплинути на мікробіом.

Здоров'я ротової порожнини може покращитися

Солодкі напої забезпечують «шторм» із цукру та кислоти, який збільшує ризик карієсу та руйнування зубів. І чим більше ви їх п'єте, тим більша ймовірність того, що здоров'я зубів постраждає. Тому відмова від цих напоїв на користь води чи інших несолодких напоїв може бути благом для порожнини рота.

Крім догляду за зубами, здоров'я ротової порожнини також тісно пов'язане з ризиком хронічних захворювань, таких як хвороби серця та діабет, які, у свою чергу, також впливають на тривалість життя.

Напої, які краще вибрати

Несолодка вода з величезною різноманітністю смаків.

Проста вода. Можна додати до неї, наприклад, диню або цитрусові, м'яту, базилік або чебрець.

Несолодкий холодний чай. Якщо ви зазвичай п'єте газовану воду для отримання дози кофеїну, спробуйте замість цього заварити філіжанку несолодкого холодного чаю. Зелений, білий і чорний чай мають безліч корисних для здоров'я властивостей, водночас втамовуючи спрагу. А трав'яні чаї сповнені смаку. Для природної насолоди спробуйте холодний малиновий чай без додавання цукру.

Кава. Чашка кави – ще одна альтернатива газировці з кофеїном. Він також багатий на антиоксиданти.

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