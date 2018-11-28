Врач назвала самые опасные алкогольные напитки для кожи



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Дерматолог и бьюти-влогер составила рейтинг самых опасных алкогольных напитков

Известный британский дерматолог и бьюти-влогер Саманта Бантинг рассказала Cosmopolitan UK о вреде алкоголя для кожи. Бантинг составила рейтинг самых опасных алкогольных напитков, которые плохо сказываются на состоянии кожи. «Регулярное употребление алкоголя приводит к хроническому воспалению, красноте и ломкости сосудов», – рассказала дерматолог. Кроме того, кожа становится сухой: наиболее страдают участки, где она особенно тонкая, например вокруг глаз.

Рейтинг Бантинг начинается с текилы. Сюрприз: она занимает последнее место, то есть это не самый вредный напиток. «В текиле немного сахара, потому риск получить воспаления на коже не такой высокий», – говорит Саманта. Дерматолог советует отказаться от соли: так похмелье будет не таким неприятным, и коже от этого только лучше. Затем идет пиво: оно также не самое вредное. Соль, содержащаяся в пиве, способствует сухости кожи. Зато в нем есть антиоксиданты, что хоть как-то компенсирует вред. Еще один не самый плохой напиток – джин с тоником или водка с тоником. В них немного сахара – это хорошая новость.

Дальше идет белое вино: Бантинг предупреждает, что в нем много сахара, а значит, наутро вас ждет головная боль и сухая кожа. Более того, белое вино способствует преждевременному старению. «От него вообще нет никакой пользы», – подчеркивает врач.

Мохито – причина не только хорошего настроения, но и морщин. В нем много сахара, углеводов – все это неполезно для кожи. Высыпания и краснота могут стать побочным эффектом веселой вечеринки с мохито. Но еще хуже – «Маргарита». Прибавьте к морщинам, прыщам и сухости отеки – вот что коктейль делает с лицом. Самым вредным напитком, по мнению дерматолога, является красное вино. Тем, кто страдает от розацеа, пить его категорически нельзя, иначе вы никогда не избавитесь от красноты. Красное вино расширяет сосуды, усугубляет воспаление, сушит, способствует выделению гистамина – все это плохие новости для кожи.

Джерело: Buro 24/7