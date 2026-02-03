Головна Країна Події в Україні
«Це трагедія не тільки для компанії, а й для всієї країни». Очільник ДТЕК – про атаку по цивільному автобусу із шахтарями

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
фото: скріншот з відео

Гендиректор ДТЕК Тімченко прокоментував атаку по цивільному автобусу із шахтарями

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко назвав атаку росіян по автобусу шахтарів трагедією для всієї країни. Про це він заявив в інтервʼю виданню APT News. 

«Це трагедія не тільки для нашої компанії, а й для всієї країни. Росія атакує мирне населення. Люди просто їхали з роботи на автобусі додому після зміни, до своїх родин», – сказав він.

Тімченко додав, що це не випадковість, бо перший дрон атакував автобус, а другий атакував людей на вулиці, які намагались допомогти тим, хто був в автобусі.

«Більш за все, минулої ночі вони знову атакували те саме місце. Вони атакували наші підприємства, наші вугільні шахти в двадцяти метрах від того місця, де вони атакували автобус, де загинуло багато наших людей. Це – обличчя Росії», – підкреслив очільник ДТЕК.

Нагадаємо, 1 лютого Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Загинуло 16 шахтарів, ще є поранені.

