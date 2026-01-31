Головна Світ Соціум
Справa Епштейна: команда Білла Гейтса прокоментувала скандальні згадки про бізнесмена

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Білл Гейтс раніше визнавав, що зустрічався з Епштейном кілька разів у контексті благодійної діяльності
фото: New York Times

Представник Білла Гейтса назвав неправдивими публікації, що з’явилися в медіа після оприлюднення нових матеріалів у справі Джеффрі Епштейна

Нові документи, оприлюднені Міністерством юстиції США у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, містять низку суперечливих і неперевірених тверджень щодо американський бізнесмена, засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса. Про це пише Business Insider, передає «Главком».

Серед них – листи, у яких нібито йдеться про те, що Гейтс мав сексуальні контакти з російськими дівчатами, після чого нібито заразився венеричним захворюванням і просив допомоги щодо прихованого лікування для своєї тодішньої дружини Мелінди Гейтс.

Одна з таких електронних переписок, ймовірно датована 2013 роком, з’явилася серед понад 3 млн сторінок документів, оприлюднених Мін’юстом США. У ній Епштейн начебто писав про прохання надати антибіотики для прихованого лікування та згадував про інші «аморальні та етично сумнівні» прохання.

Однак усі ці звинувачення посилено відкидаються представниками Гейтса. За словами офіційного представника мільярдера, ці твердження є «абсолютно абсурдними і повністю хибними», і не підтверджуються жодними реальними доказами. У заяві наголошується, що документи лише відображають фрустрацію Епштейна та його спроби шкодити репутації Гейтса, оскільки між ними не було тривалих чи дружніх стосунків.

Представник також вказав, що частина публікацій у медіа, що тлумачать ці матеріали як встановлені факти, не має жодної перевіреної основи. Білл Гейтс раніше визнавав, що зустрічався з Епштейном кілька разів у контексті благодійної діяльності, але тепер шкодує про це, називаючи такі контакти помилкою.

Наразі невідомо, чи були опубліковані листи колись відправлені або чи вони залишилися чернетками. У будь-якому разі вони не підтверджують жодних тверджень про захворювання чи інтимні стосунки за межами того, що відкидається прессекретарем Гейтса.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.

