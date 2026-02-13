Британія запропонувала союзникам створити оборонну ініціативу для закупівель зброї

Прем’єр-міністр країни Кір Стармер представить ідею спільного переозброєння на Мюнхенській конференції

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує виступити з ініціативою створення багатонаціонального механізму оборонних закупівель, який має допомогти союзникам знизити витрати на переозброєння та координувати спільні замовлення озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними видання, ідею планують озвучити як у публічній промові під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, так і під час закритих переговорів із лідерами держав-союзників. Ініціатива передбачає координацію оборонних контрактів між країнами, що дозволило б оптимізувати витрати та пришвидшити процес переозброєння на тлі зростання безпекових ризиків у Європі.

Крім того, Стармер висловив інтерес до відновлення перемовин щодо участі Великої Британії у європейській програмі SAFE. Попередні спроби долучитися до цієї ініціативи завершилися безрезультатно, однак нині питання знову повернулося до порядку денного через зміну безпекової ситуації.

Необхідність збільшення оборонного потенціалу стала особливо актуальною після повномасштабного нападу Росії на Україну та трансформації підходів США до міжнародної безпеки. У Лондоні визнають, що нові виклики змушують переглянути оборонне планування та шукати додаткові фінансові ресурси.

За інформацією FT, уряд Британії наразі аналізує способи подолання дефіциту фінансування оборонного сектору, який оцінюється приблизно у 28 млрд фунтів стерлінгів упродовж наступного десятиліття. Влада заявляла про намір довести оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2035 року, однак реалізація цих планів залежить від фіскальних можливостей країни.

Нагадаємо, що Велика Британія офіційно оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів ($682 млн). Як передбачається, кошти будуть спрямовані на критично важливі засоби протиповітряної оборони для захисту мирних міст та енергомережі від російських атак.