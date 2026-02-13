Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія запропонувала союзникам створити оборонну ініціативу для закупівель зброї

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Британія запропонувала союзникам створити оборонну ініціативу для закупівель зброї
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер озвучив ідею спільного фонду закупівель зброї для союзників
фото: Reuters

Прем’єр-міністр країни Кір Стармер представить ідею спільного переозброєння на Мюнхенській конференції

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує виступити з ініціативою створення багатонаціонального механізму оборонних закупівель, який має допомогти союзникам знизити витрати на переозброєння та координувати спільні замовлення озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними видання, ідею планують озвучити як у публічній промові під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, так і під час закритих переговорів із лідерами держав-союзників. Ініціатива передбачає координацію оборонних контрактів між країнами, що дозволило б оптимізувати витрати та пришвидшити процес переозброєння на тлі зростання безпекових ризиків у Європі.

Крім того, Стармер висловив інтерес до відновлення перемовин щодо участі Великої Британії у європейській програмі SAFE. Попередні спроби долучитися до цієї ініціативи завершилися безрезультатно, однак нині питання знову повернулося до порядку денного через зміну безпекової ситуації.

Необхідність збільшення оборонного потенціалу стала особливо актуальною після повномасштабного нападу Росії на Україну та трансформації підходів США до міжнародної безпеки. У Лондоні визнають, що нові виклики змушують переглянути оборонне планування та шукати додаткові фінансові ресурси.

За інформацією FT, уряд Британії наразі аналізує способи подолання дефіциту фінансування оборонного сектору, який оцінюється приблизно у 28 млрд фунтів стерлінгів упродовж наступного десятиліття. Влада заявляла про намір довести оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2035 року, однак реалізація цих планів залежить від фіскальних можливостей країни.

Нагадаємо, що Велика Британія офіційно оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів ($682 млн). Як передбачається, кошти будуть спрямовані на критично важливі засоби протиповітряної оборони для захисту мирних міст та енергомережі від російських атак.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британія та Microsoft об’єднуються проти діпфейків: відповідь на 16-кратне зростання ШІ-підробок
Британія та Microsoft об’єднуються проти діпфейків: відповідь на 16-кратне зростання ШІ-підробок
5 лютого, 13:48
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступає за збільшення кількості військовослужбовців, дислокованих у Норвегії
Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці: подробиці
11 лютого, 11:03
Міністр оборони Великобританії Джон Гілі анонсував нову допомогу Україні
Лондон надасть Україні пів мільярда фунтів: на що підуть кошти
Вчора, 10:42
Бідність у Британії перестала бути винятком
Британія зафіксувала рекордну «дуже глибоку бідність» за три десятиліття
27 сiчня, 10:47
Федоров зустрівся з Рютте
Україна узгодила з НАТО, Британією та Німеччиною пріоритети напередодні «Рамштайну»
4 лютого, 07:07
Посол Великої Британії Ніл Кромптон
Україна вже змінює військове мислення НАТО, – посол Великої Британії Ніл Кромптон
9 лютого, 17:07
Політичні партії Британії отримали сигнали про зовнішні ризики
Британські спецслужби попередили партії про загрозу іноземного втручання
9 лютого, 10:15
Лейбористи намагаються уникнути внутрішнього конфлікту через посаду прем’єра
Уряд Британії підтримав Стармера та відкинув ідею його відставки
9 лютого, 13:10
Владислав Гераскевич змагатиметься на своїх третіх Олімпійських іграх
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 12 лютого
Вчора, 00:39

Політика

Британія запропонувала союзникам створити оборонну ініціативу для закупівель зброї
Британія запропонувала союзникам створити оборонну ініціативу для закупівель зброї
Вашингтон зірвав угоду про гарантії безпеки для України – Politico
Вашингтон зірвав угоду про гарантії безпеки для України – Politico
FT: Білий дім підготував часткове скасування мит на метал
FT: Білий дім підготував часткове скасування мит на метал
«Пора показати силу». Литва закликає Європу до рішучих дій
«Пора показати силу». Литва закликає Європу до рішучих дій
РФ заговорила про відновлення залізниці з Грузією
РФ заговорила про відновлення залізниці з Грузією
Путін посилив контроль над спецслужбами та армією: чим занепокоєний диктатор
Путін посилив контроль над спецслужбами та армією: чим занепокоєний диктатор

Новини

Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27
Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua