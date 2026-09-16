Шпигунський трилер «Повільні коні»: дата виходу та деталі шостого сезону

Головним героям серіалу «Повільні коні» доведеться рятувати не лише країну, алей й своє життя

У шостому сезоні серіалу «Повільні коні» зʼявляться нові актори

Сьогодні, 16 вересня, виходить шостий сезон шпигунського трилеру «Повільні коні». На компанію шпигунів чекають нові пригоди. Детальніше про цей серіал дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.

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Сюжет серіалу «Повільні коні»

Кадр з трейлелу шостого сезону серіалу «Повільні коні» фото: скриншот AppleTV/YouTube

Дата виходу: 16 вересня

16 вересня Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: шпигунський трилер, драма, чорна комедія

шпигунський трилер, драма, чорна комедія У ролях: Гері Олдман, Крістін Скотт Томас, Джек Лоуден, Саскія Рівз, Розалінд Елеазар, Крістофер Чунг, Еймі-Ффіон Едвардс, Джоанна Скенлан, Семюел Вест, Рут Бредлі, Том Брук, Джонатан Прайс, Г'юго Вівінг, Ленні Раш, Олівія Кук

Серіал «Повільні коні» отримав продовження у шостому сезоні. Деталей сюжету творці не розголошують. Однак відомо, що в нових серіях агенти опиняться на місці втікачів. Зокрема, команда Джексона Лемба потрапить у небезпечні пригоди через помсту та відплату. Тож шпигунам доведеться рятувати й своє життя.

Кадр з трейлелу шостого сезону серіалу «Повільні коні» фото: скриншот AppleTV/YouTube

Шостий сезон стартує 16 вересня, він матиме шість епізодів. Перша серія вийде в день премʼєри, інші варто очікувати щосереди.

«Повільні коні» трейлер

Перший сезон серіалу «Повільні коні» вийшов на екрани 1 квітня 2022 року на платформі Apple TV. Сюжет розгортається навколо агентів MI5. Шпигуни через власні помилки опинилися у засланні в Слау-Гаусі, що так званим кар'єрним «звалищем» для спецслужб. Разом із цим група агентів постійно потрапляє у шпигунські пригоди.

Головні герої серіалу «Повільні коні»

Гері Олдман

Гері Олдман грає Джексона Лемба фото: скриншот AppleTV/YouTube

Головною зіркою «Повільних коней» залишається англійський актор Гері Олдман. У серіалі він грає Джексона Лемба, геніального, грубого й керівника Слау-Гаусу, куди MI5 відправляє агентів після їхніх провалів. Олдман є лауреатом премії «Оскар» за роль Вінстона Черчилля у фільмі «Темні часи». Також він відомий ролями Сіріуса Блека у фільмах про Гаррі Поттера та комісара Джеймса Гордона в трилогії «Темний лицар».

фото: скриншот AppleTV/YouTube

Крістін Скотт Томас

Крістін Скотт Томас грає Діану Тавернер фото: скриншот AppleTV/YouTube

До своєї ролі також повертається британська акторка Крістін Скотт Томас. Вона знову зіграє Діану Тавернер, одну з керівниць MI5, яка неодноразово перетинається з командою Слау-Гаусу. Відома за ролями у фільмах «Англійський пацієнт», «Чотири весілля і похорон», а також серіалом «Флібег».

фото: скриншот AppleTV/YouTube

Джек Лоуден

Джек Лоуден знову зіграє Рівера Картрайта фото: скриншот AppleTV/YouTube

Актор Джек Лоуден знову перевтілиться в Рівера Картрайта, одного з агентів Слау-Гаусу. Широку популярність йому принесли ролі у серіалі «Війна і мир», драмі Крістофера Нолана «Дюнкерк» та трилері «Калібр». За роботу в «Повільних конях» актор отримав номінацію на премію «Еммі».

фото: скриншот AppleTV/YouTube

Олівія Кук

Олівія Кук знову поернеться до серіалу «Повільні коні» фото: скриншот AppleTV/YouTube

Одним із найцікавіших повернень сезону стала поява акторки Олівії Кук у ролі Сідоні «Сід» Бейкер. Ця героїня була однією з ключових фігур першого сезону, однак потім вона зникла з екранів. У серіалі Кук також з'являлася в попередніх сезонах, а тепер повернулася до своєї ролі в шостому. Акторка найбільш відома за серіалами «Мотель Бейтс» і «Дім Дракона», а також фільмом «Першому гравцеві приготуватися».

Ленні Раш

Ленні Раш один із нових акторів серіалу «Повільні коні» фото: кадр з відео

До акторського складу шостого сезону також приєднався актор Ленні Раш. Він здобув популярність завдяки ролі Оллі в комедійно-драматичному серіалі «Am I Being Unreasonable?», за яку отримав телевізійну премію BAFTA. Також Раш знімався в серіалах «Доктор Хто» та «Dodger». У «Повільних конях» він став одним із нових акторів шостого сезону.

Нагадаємо, 3 вересня вийшов другий сезон серіалу «Джентельмени». Історія Едді Горнімана та його спадку із секретом отримала продовження. «Джентельмени» це історія про аристократа Едді Горнімана, який неочікувано отримав батьків маєток. Однак разом із цим йому дістався сімейний бізнес, наркоімперія. Глядачів чекають цікаві пригоди головних героїв у небезпечному кримінальному світі.