Головна Скотч Кіно
search button user button menu button

Шпигунський трилер «Повільні коні»: дата виходу та деталі шостого сезону

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Головним героям серіалу «Повільні коні» доведеться рятувати не лише країну, алей й своє життя
фото з відкритих джерел

У шостому сезоні серіалу «Повільні коні» зʼявляться нові актори

Сьогодні, 16 вересня, виходить шостий сезон шпигунського трилеру «Повільні коні». На компанію шпигунів чекають нові пригоди. Детальніше про цей серіал дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет серіалу «Повільні коні»

Кадр з трейлелу шостого сезону серіалу «Повільні коні»
Кадр з трейлелу шостого сезону серіалу «Повільні коні»
фото: скриншот AppleTV/YouTube
  • Дата виходу: 16 вересня
  • Платформа: Apple TV
  • Жанр: шпигунський трилер, драма, чорна комедія
  • У ролях: Гері Олдман, Крістін Скотт Томас, Джек Лоуден, Саскія Рівз, Розалінд Елеазар, Крістофер Чунг, Еймі-Ффіон Едвардс, Джоанна Скенлан, Семюел Вест, Рут Бредлі, Том Брук, Джонатан Прайс, Г'юго Вівінг, Ленні Раш, Олівія Кук

Серіал «Повільні коні» отримав продовження у шостому сезоні. Деталей сюжету творці не розголошують. Однак відомо, що в нових серіях агенти опиняться на місці втікачів. Зокрема, команда Джексона Лемба потрапить у небезпечні пригоди через помсту та відплату. Тож шпигунам доведеться рятувати й своє життя.

Кадр з трейлелу шостого сезону серіалу «Повільні коні»
Кадр з трейлелу шостого сезону серіалу «Повільні коні»
фото: скриншот AppleTV/YouTube

Шостий сезон стартує 16 вересня, він матиме шість епізодів. Перша серія вийде в день премʼєри, інші варто очікувати щосереди.

«Повільні коні» трейлер

Перший сезон серіалу «Повільні коні» вийшов на екрани 1 квітня 2022 року на платформі Apple TV. Сюжет розгортається навколо агентів MI5. Шпигуни через власні помилки опинилися у засланні в Слау-Гаусі, що так званим кар'єрним «звалищем» для спецслужб. Разом із цим група агентів постійно потрапляє у шпигунські пригоди.

Головні герої серіалу «Повільні коні»

Гері Олдман

Гері Олдман грає Джексона Лемба
Гері Олдман грає Джексона Лемба
фото: скриншот AppleTV/YouTube

Головною зіркою «Повільних коней» залишається англійський актор Гері Олдман. У серіалі він грає Джексона Лемба, геніального, грубого й керівника Слау-Гаусу, куди MI5 відправляє агентів після їхніх провалів. Олдман є лауреатом премії «Оскар» за роль Вінстона Черчилля у фільмі «Темні часи». Також він відомий ролями Сіріуса Блека у фільмах про Гаррі Поттера та комісара Джеймса Гордона в трилогії «Темний лицар».

Шпигунський трилер «Повільні коні»: дата виходу та деталі шостого сезону фото 1
фото: скриншот AppleTV/YouTube

Крістін Скотт Томас

Крістін Скотт Томас грає Діану Тавернер
Крістін Скотт Томас грає Діану Тавернер
фото: скриншот AppleTV/YouTube

До своєї ролі також повертається британська акторка Крістін Скотт Томас. Вона знову зіграє Діану Тавернер, одну з керівниць MI5, яка неодноразово перетинається з командою Слау-Гаусу. Відома за ролями у фільмах «Англійський пацієнт», «Чотири весілля і похорон», а також серіалом «Флібег».

Шпигунський трилер «Повільні коні»: дата виходу та деталі шостого сезону фото 2
фото: скриншот AppleTV/YouTube

Джек Лоуден

Джек Лоуден знову зіграє Рівера Картрайта
Джек Лоуден знову зіграє Рівера Картрайта
фото: скриншот AppleTV/YouTube

Актор Джек Лоуден знову перевтілиться в Рівера Картрайта, одного з агентів Слау-Гаусу. Широку популярність йому принесли ролі у серіалі «Війна і мир», драмі Крістофера Нолана «Дюнкерк» та трилері «Калібр». За роботу в «Повільних конях» актор отримав номінацію на премію «Еммі».

Шпигунський трилер «Повільні коні»: дата виходу та деталі шостого сезону фото 3
фото: скриншот AppleTV/YouTube

Олівія Кук

Олівія Кук знову поернеться до серіалу «Повільні коні»
Олівія Кук знову поернеться до серіалу «Повільні коні»
фото: скриншот AppleTV/YouTube

Одним із найцікавіших повернень сезону стала поява акторки Олівії Кук у ролі Сідоні «Сід» Бейкер. Ця героїня була однією з ключових фігур першого сезону, однак потім вона зникла з екранів. У серіалі Кук також з'являлася в попередніх сезонах, а тепер повернулася до своєї ролі в шостому. Акторка найбільш відома за серіалами «Мотель Бейтс» і «Дім Дракона», а також фільмом «Першому гравцеві приготуватися».

Ленні Раш

Ленні Раш один із нових акторів серіалу «Повільні коні»
Ленні Раш один із нових акторів серіалу «Повільні коні»
фото: кадр з відео

До акторського складу шостого сезону також приєднався актор Ленні Раш. Він здобув популярність завдяки ролі Оллі в комедійно-драматичному серіалі «Am I Being Unreasonable?», за яку отримав телевізійну премію BAFTA. Також Раш знімався в серіалах «Доктор Хто» та «Dodger». У «Повільних конях» він став одним із нових акторів шостого сезону.

Нагадаємо, 3 вересня вийшов другий сезон серіалу «Джентельмени». Історія Едді Горнімана та його спадку із секретом отримала продовження. «Джентельмени» це історія про аристократа Едді Горнімана, який неочікувано отримав батьків маєток. Однак разом із цим йому дістався сімейний бізнес, наркоімперія. Глядачів чекають цікаві пригоди головних героїв у небезпечному кримінальному світі.

Читайте також:

Теги: кіно серіал гумор прем'єра фільму

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це перша в Україні книга, присвячена кінотеатральній справі
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга пресреліз
12 вересня, 14:45
Ольга Сумська вперше вийшла на сцену театру у пʼять років
Ольга Сумська святкує 60. Творчий шлях та найвідоміші ролі української Роксолани
22 серпня, 08:30
Володимир Зеленський і Шон Пенн зустрілися у столиці
Зеленський поговорив із Шоном Пенном на підлозі (відео)
26 серпня, 14:51
Гумористичний гороскоп на 2 вересня 2026 року
Гумористичний гороскоп на 2 вересня 2026 року для всіх знаків зодіаку
1 вересня, 22:00
Гумористичний гороскоп на 8 вересня 2026 року
Гумористичний гороскоп на 8 вересня 2026 року: до п’ятниці ще далеко, але ми вже морально готуємося
8 вересня, 01:00
Гумористичний гороскоп на 11 вересня 2026 року
Гумористичний гороскоп на 11 вересня 2026 року: п’ятниця вже поруч, тому працюємо обережно
10 вересня, 21:00
Кінопрем'єри 3 вересня 2026 року
Український «Дисидент» та американські суперсолдати. Головні кінопрем'єри тижня
2 вересня, 17:00
Ольга Сумська показала кадри зі зйомок серіалу «Роксолана» у Туреччині
Ольга Сумська підкорила мережу архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана»
14 вересня, 09:51
Маколей Калкін та Бренда Сонг перебувають у стосунках із 2017 року
Маколей Калкін з нареченою втрапив у курйозну ситуацію на церемонії «Еммі» (відео)
Вчора, 18:15

Кіно

Премʼєра довгоочікуваного серіалу «Ніглі»: сюжет та головні герої
Премʼєра довгоочікуваного серіалу «Ніглі»: сюжет та головні герої
Шпигунський трилер «Повільні коні»: дата виходу та деталі шостого сезону
Шпигунський трилер «Повільні коні»: дата виходу та деталі шостого сезону
«Еммі» 2026. Огляд образів кінозірок з червоної доріжки (фото)
«Еммі» 2026. Огляд образів кінозірок з червоної доріжки (фото)
Премія «Еммі» 2026: оголошено список переможців
Премія «Еммі» 2026: оголошено список переможців
Співачка Onuka отримала статуетку «Еммі», яку здобула у 2024 році (відео)
Співачка Onuka отримала статуетку «Еммі», яку здобула у 2024 році (відео)
Український фільм «Тиша» здобув нагороду на Венеційському кінофестивалі
Український фільм «Тиша» здобув нагороду на Венеційському кінофестивалі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
57K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Сьогодні, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua