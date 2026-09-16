Шпигунський трилер «Повільні коні»: дата виходу та деталі шостого сезону
У шостому сезоні серіалу «Повільні коні» зʼявляться нові актори
Сьогодні, 16 вересня, виходить шостий сезон шпигунського трилеру «Повільні коні». На компанію шпигунів чекають нові пригоди. Детальніше про цей серіал дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.
Інтерактивний зміст
Сюжет серіалу «Повільні коні»
- Дата виходу: 16 вересня
- Платформа: Apple TV
- Жанр: шпигунський трилер, драма, чорна комедія
- У ролях: Гері Олдман, Крістін Скотт Томас, Джек Лоуден, Саскія Рівз, Розалінд Елеазар, Крістофер Чунг, Еймі-Ффіон Едвардс, Джоанна Скенлан, Семюел Вест, Рут Бредлі, Том Брук, Джонатан Прайс, Г'юго Вівінг, Ленні Раш, Олівія Кук
Серіал «Повільні коні» отримав продовження у шостому сезоні. Деталей сюжету творці не розголошують. Однак відомо, що в нових серіях агенти опиняться на місці втікачів. Зокрема, команда Джексона Лемба потрапить у небезпечні пригоди через помсту та відплату. Тож шпигунам доведеться рятувати й своє життя.
Шостий сезон стартує 16 вересня, він матиме шість епізодів. Перша серія вийде в день премʼєри, інші варто очікувати щосереди.
Перший сезон серіалу «Повільні коні» вийшов на екрани 1 квітня 2022 року на платформі Apple TV. Сюжет розгортається навколо агентів MI5. Шпигуни через власні помилки опинилися у засланні в Слау-Гаусі, що так званим кар'єрним «звалищем» для спецслужб. Разом із цим група агентів постійно потрапляє у шпигунські пригоди.
Головні герої серіалу «Повільні коні»
Гері Олдман
Головною зіркою «Повільних коней» залишається англійський актор Гері Олдман. У серіалі він грає Джексона Лемба, геніального, грубого й керівника Слау-Гаусу, куди MI5 відправляє агентів після їхніх провалів. Олдман є лауреатом премії «Оскар» за роль Вінстона Черчилля у фільмі «Темні часи». Також він відомий ролями Сіріуса Блека у фільмах про Гаррі Поттера та комісара Джеймса Гордона в трилогії «Темний лицар».
Крістін Скотт Томас
До своєї ролі також повертається британська акторка Крістін Скотт Томас. Вона знову зіграє Діану Тавернер, одну з керівниць MI5, яка неодноразово перетинається з командою Слау-Гаусу. Відома за ролями у фільмах «Англійський пацієнт», «Чотири весілля і похорон», а також серіалом «Флібег».
Джек Лоуден
Актор Джек Лоуден знову перевтілиться в Рівера Картрайта, одного з агентів Слау-Гаусу. Широку популярність йому принесли ролі у серіалі «Війна і мир», драмі Крістофера Нолана «Дюнкерк» та трилері «Калібр». За роботу в «Повільних конях» актор отримав номінацію на премію «Еммі».
Олівія Кук
Одним із найцікавіших повернень сезону стала поява акторки Олівії Кук у ролі Сідоні «Сід» Бейкер. Ця героїня була однією з ключових фігур першого сезону, однак потім вона зникла з екранів. У серіалі Кук також з'являлася в попередніх сезонах, а тепер повернулася до своєї ролі в шостому. Акторка найбільш відома за серіалами «Мотель Бейтс» і «Дім Дракона», а також фільмом «Першому гравцеві приготуватися».
Ленні Раш
До акторського складу шостого сезону також приєднався актор Ленні Раш. Він здобув популярність завдяки ролі Оллі в комедійно-драматичному серіалі «Am I Being Unreasonable?», за яку отримав телевізійну премію BAFTA. Також Раш знімався в серіалах «Доктор Хто» та «Dodger». У «Повільних конях» він став одним із нових акторів шостого сезону.
Нагадаємо, 3 вересня вийшов другий сезон серіалу «Джентельмени». Історія Едді Горнімана та його спадку із секретом отримала продовження. «Джентельмени» це історія про аристократа Едді Горнімана, який неочікувано отримав батьків маєток. Однак разом із цим йому дістався сімейний бізнес, наркоімперія. Глядачів чекають цікаві пригоди головних героїв у небезпечному кримінальному світі.
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