Депутат Держдуми РФ поглузував з росіян із низькими зарплатами (відео)

Владислав Даванков не стримав емоцій під час розмови про росіян із низькими зарплатами

Росіяни обурилися через відповідь депутата

Депутат Держдуми РФ Владислав Даванков розсміявся через згадку про росіян із низькими зарплатами, які хочуть отримати іпотеку. Його реакція обурила росіян у мережі. Про це розповідає «Главком».

Владислава Даванкова під час інтервʼю запитали, як росіянам із зарплатою 60-70 тис. рублів взяти іпотеку. Однак це питання викликало у росіянина сміх, який він не зміг стримувати та ледве заспокоївся. Після своєї емоційної реакції Даванков заявив, що його реакція була сміхом крізь сльози. Врешті він відповів, що росіянам з такою зарплатою «ніяк» не вдасться отримати іпотеку. За його словами, це «неможливо».

У коментарях під одним із відео з цим моментом росіяни не оцінили веселощів депутата. Мешканцям країни-терористки не сподобалося, що з них глузують. Водночас інші погодилися з відповіддю посадовця, адже самі розуміють, що їхні зарплати не відповідають вимогам іпотеки.

Зокрема, як пишуть російські ЗМІ, Владислав Даванков у 2017-2022 роках заробив у Держдумі 76,9 млн рублів. Також його прибуток залежить від діяльності у комерційних і некомерційних організаціях, доходів від вкладів та соціальних виплат.

У власності Даванкова є будинок і земельна ділянка в Московській області, квартира в Москві та автомобіль Mercedes-Benz Maybach. Також він задекларував 3,53 млн рублів накопичень.

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