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Депутат Держдуми РФ поглузував з росіян із низькими зарплатами (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Владислав Даванков не стримав емоцій під час розмови про росіян із низькими зарплатами
фото: скриншот Іnstagram.com/amiran696969

Росіяни обурилися через відповідь депутата

Депутат Держдуми РФ Владислав Даванков розсміявся через згадку про росіян із низькими зарплатами, які хочуть отримати іпотеку. Його реакція обурила росіян у мережі. Про це розповідає «Главком».

Владислава Даванкова під час інтервʼю запитали, як росіянам із зарплатою 60-70 тис. рублів взяти іпотеку. Однак це питання викликало у росіянина сміх, який він не зміг стримувати та ледве заспокоївся. Після своєї емоційної реакції Даванков заявив, що його реакція була сміхом крізь сльози. Врешті він відповів, що росіянам з такою зарплатою «ніяк» не вдасться отримати іпотеку. За його словами, це «неможливо».

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У коментарях під одним із відео з цим моментом росіяни не оцінили веселощів депутата. Мешканцям країни-терористки не сподобалося, що з них глузують. Водночас інші погодилися з відповіддю посадовця, адже самі розуміють, що їхні зарплати не відповідають вимогам іпотеки.

Зокрема, як пишуть російські ЗМІ, Владислав Даванков у 2017-2022 роках заробив у Держдумі 76,9 млн рублів. Також його прибуток залежить від діяльності у комерційних і некомерційних організаціях, доходів від вкладів та соціальних виплат.

У власності Даванкова є будинок і земельна ділянка в Московській області, квартира в Москві та автомобіль Mercedes-Benz Maybach. Також він задекларував 3,53 млн рублів накопичень.

Нагадаємо, у Росії до Держдуми перестали пускати пресслужбу через те що фотокореспонденти навмисно роблять погані кадри депутатів. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Політик звинуватив фотокореспондентів у тому, що вони навмисно роблять кадри, де показують депутатів у «поганому світлі». 

До слова, президент Росії Володимир Путін втрапив у черговий курйоз. Диктатор не зміг організувати повноцінний парад до Дня військово-морського флоту РФ, тож йому довелося виступати на тлі намальованого «флоту». 

Теги: зарплатня зарплата гумор депутат росіяни росія

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