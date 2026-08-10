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В аеропорту Канади дитина зірвала рейс неочікуваною витівкою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Літаку авіакомпанії Porter Airlines довелося повернутися до терміналу
колаж: glavcom.ua

Літак втрапив у курйозний інцидент перед рейсом до Торонто

У Канаді стався курйозний інцидент перед зльотом пасажирського літака, який мав летіти до Торонто. Рейс довелося скасувати через поведінку юного пасажира. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Інцидент трапився у Міжнародному аеропорту Вікторія, літак авіакомпанії Porter Airlines вже перебував на злітно-посадковій смузі, але так і не злетів. Причиною стала безпекова ситуація.

Дитина, яка мала вирушити у подорож з батьками, відмовилася пристібатися ременем безпеки та відмовлялася сідати на своє місце. «Після виїзду з терміналу та попрямування до злітно-посадкової смуги маленька дитина стояла на сидінні та відмовилася пристібатися ременем безпеки. Спроби батьків та екіпажу вирішити цю проблему були безуспішними», – розповіли у авіакомпанії.

УМіжнародному аеропорту Вікторія, літак авіакомпанії Porter Airlines втрапив у курйозний інцидент
УМіжнародному аеропорту Вікторія, літак авіакомпанії Porter Airlines втрапив у курйозний інцидент
фото: Тourismvictoria

Врешті ситуацію так і не вдалося вирішити, тож літак розвернувся та попрямував до терміналу. «Літак не міг злетіти в такому небезпечному стані, тому екіпаж вирішив повернутися до терміналу та висадити пасажирів», – пояснили в авіакомпанії.

Усі пасажири вийшли з літака, а екіпаж зайнявся розвантаженням літака та переоформленням усієї документації. Це зайняло багато часу, тож усі необхідні процедури не встигли провести до закриття злітно-посадкової смуги. Тож рейс скасували та перенесли на наступний день.

Нагадаємо, у Франції сталася курйозна ситуація, літак відправився у рейс без пасажирів. Під час проходження контролю перед польотом утворилися величезні черги, що заблокувало прохід іншим пасажирам, які поспішали на літак. Врешті літак не дочекався 150 пасажирів та полетів без них.

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Теги: Канада аеропорт Торонто літак дитина

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