Трамп врятував хлопчика від падіння зі сцени та пригадав Байдена (відео)

Трамп нагадав Байдену його падіння на сцені

Президент США Дональд Трамп врятував дитину від падіння зі сцени та обмовився про свого попередника Джо Байдена. Глава Білого дому з іронією пригадав 46-го президента США, згадавши один з його виступів. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

5 серпня Дональд Трамп мав виступ у Лас-Вегасі на сцені курортно-готельного комплексу Red Rock Casino Resort and Spa. Він говорив про економіку та наприкінці промови запросив на сцену подружжя – офіціантку з казино Сандру та офіцера Департаменту поліції Лас-Вегаса Бреда. Сандра вийшла до президента на сцену зі своїми маленькими дітьми. Спочатку вона розгубилася, а коли почала свою промову, її син почав ходити довкола, що почало її відволікати.

Тоді хлопчик підійшов до краю сцени, а Трамп у цей момент підбіг до нього та зупинив. Після чого президент вигукнув у зал: «Не хочу, щоб він став Байденом і впав зі сцени». Дональд Трамп іронічно нагадав про Джо Байдена, натякаючи на його падіння на сцені у 2023 році. Тоді 46-й президент не втримався на ногах під час церемонії вручення дипломів у Військово-повітряній академії США.

У залі було чути сміх та оплески, коли Трамп підбіг до дитини. Водночас мати подякувала йому та продовжила промову. «Для мене велика честь бути сьогодні тут. Дуже дякую вам за все, що ви зробили, ухваливши політику, яка допомагає нашій родині», – сказала вона.

До слова, Сандра дякувала президенту США за скасування федерального податку на чайові. За її словами, це допомагає таким сім'ям, як їхня. А також за програму «Trump Accounts», завдяки якій їхні діти отримали право на державний стартовий внесок у розмірі $1 тис.

Нагадаємо, Трамп врятував Бріжит Макрон, яка ледь не впала на спільній фотосесії з лідерами G7. Бріжит Макрон не втрималася на ногах через підбори та вхопилася за Дональда Трампа, який стояв поруч.