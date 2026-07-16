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Справа не у Федорові. Потураєв пояснив, чому складає мандат

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Справа не у Федорові. Потураєв пояснив, чому складає мандат
Потураєв заявив про дострокове складання депутатського мандата
фото: facebook.com/nikita.poturaev

«Якщо заважають генерали – значить, вони не на своєму місці»

Голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв, який ухвалив рішення про дострокове припинення депутатських повноважень, пояснив причини свого рішення у коментарі «Главкому». За словами Потураєва, він складає мандат не через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони.

«Моє рішення пов’язано загалом з Міністерством оборони. Воно не пов’язано особисто з Михайлом Федоровим. Я вважаю, що процес перетворення української армії на армію нового зразка має тривати. Якщо процесу такого перетворення заважають генерали, то значить, вони – не на своєму місці», – зазначив Потураєв.

Нагадаємо, між Федоровим та головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським давно виникли серйозні розбіжності щодо реформування армії, і проти Федорова виступив генералітет. Як писав The Economist, Федоров навіть звертався до президента Володимира Зеленського з проханням звільнити Сирського, проте глава держави не ухвалив таке рішення.

На думку Потураєва, генералів «старого гарту» слід замінити. «У нас повного блискучих молодих бойових генералів, які виросли з добровольців. У  нас командувачі такі, що нам позаздрив би Наполеон з усіма своїми маршалами. Може, треба туди дивитися, а не в бік минулого?», – зазначив він.

На уточнення питання «Главкома» про те, що Федорова не прибирають з системи, а, ймовірно, переведуть в «Укроборонпром», Потураєв відповів: «Для мене це не має значення, як і для подальшого розвитку української армії. Єдиної, яка наразі здатна протистояти великій, стандартній армії новітніми технологіями».

Як повідомлялось, у столиці кияни вийшли на вулиці з протестами. На вулицях відбуваються акції через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. 

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Теги: депутат кадрові зміни партія Слуга народу Микита Потураєв звільнення

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