Новозеландська депутатка з ванної приєдналася до онлайн-засідання (відео)

Запис із виступом депутатки Джо Галер швидко розлетівся мережею

Депутатка із Нової Зеландії Джо Галер опинилася у курйозній ситуації під час засідання міської ради. Політикиня підключилася до Zoom-конференції з ванної кімнати та стала зіркою мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

Перед початком засідання мер Данідіна Софі Баркер повідомила, що деякі учасники об'єднуються онлайн. Тоді ж на екрані з'явилася радниця Джо Галер. Її поява викликала усмішки на обличчях колег у залі.

Вона показалася у ванній кімнаті, а позаду неї сохла нижня білизна. «Вам, мабуть, варто пересунути камеру», – сказала депутатці Софі Баркер.

Новозеландська депутатка з ванної приєдналася до онлайн-засідання фото: скриншот із відео

На це Джо Галер запитала, що не так з її білизною. «Ми бачимо вашу білизну», – пояснила Баркер. Однак депутатка вразила залу та мережу своєю відповіддю на зауваження мера. «Ви бачите мою білизну, бачите мене – жодної проблеми», – сказала вона.

Джо Галер опинилася у курйозній ситуації під час онлайн-засідання міської ради фото: скриншот із відео

Після цих слів політикиня почала свій виступ та говорила про реформу місцевого самоврядування. Однак на цьому курйози не закінчилися, і увагу присутніх на засіданні привернуло те, що за дверима хтось пройшов. У мережі припускають, що це могли бути звичайні двері або ж дверцята душової кабіни.

Після засідання запис із виступом Джо Галер швидко розлетівся мережею, а користувачі почали активно коментувати курйозний інцидент:

«Хто був у душі? Її чоловік? Чи вона когось утримувала в заручниках?»

«Я не слухав жодного слова з її виступу – лише чекав, коли тінь за дверима попросить передати мило».

«Мені здається, це було єдине місце, де вона змогла сховатися від родини».

Водночас перед виступом Джо Галер одного з депутатів видалили із зустрічі через неналежну поведінку. Ситуація з депутаткою стала темою для обговорення у мережі. Тепер користувачі дискутують, що нині є належним етикетом під час онлайн-зустрічей у Zoom.

Нагадаємо, у Канаді представник парламенту провінції Нью-Брансвік Білл Олівер потрапив у курйозну ситуацію. Він прочитав у промові скрипт ChatGPT, де створював тези для свого виступу. Цей моменнт потрапив на відео, а у мережі розгорілися дискусії після цього інциденту.