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Трамп заснув під час церемонії у Білому домі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дональд Трамп виглядав сонним під час заходу у Білому домі
фото: скриншот із відео

Трамп слухав доповідь в Овальному кабінеті із заплющеними очима

Президент США Дональд Трамп задрімав під час заходу в Білому домі. Цей момент потрапив на камери та розлетівся мережею. Про це розповідає «Главком» із посиланням на People.

Інцидент відбувся у Білому домі під час церемонії підписання указу про перегляд рекомендацій щодо вакцинації дітей. На відео Дональд Трамп виглядає сонним та час від часу заплющує очі, сидячи у своєму кріслі в Овальному кабінеті.

Трамп заснув під час церемонії у Білому домі (відео) фото 1
фото: скриншот із відео

Зокрема, у той момент, коли директор Національних інститутів охорони здоров'я, професор Джей Бхаттачар'я, виступав та виголошував промову, Трамп заплющив очі та нахилив голову. Також можна побачити, як президент час від часу відкриває очі та дивиться довкола.

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До слова, Дональд Трамп підписав указ про перегляд рекомендацій щодо вакцинації дітей у США на тлі заяв його адміністрації про нібито зв’язок щеплень з аутизмом. Федеральним органам охорони здоров’я доручили змінити підхід до рекомендацій стосовно дитячої вакцинації.

Йдеться про вакцину проти кору, паротиту та краснухи. Замість комбінованого щеплення дітям можуть рекомендувати отримувати три вакцини окремо під час різних візитів до лікаря. В адміністрації вважають, що це дасть батькам більше можливостей самостійно обирати графік вакцинації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який 14 червня відсвяткував ювілей, був запрошений на святковий турнір з нагоди свого дня народження. Однак під час заходу глава Білого дому заснув, що потрапило на камери та стало новим мемом у мережі. 

Зазначимо, раніше мережею також ширилися фото, де президент США Дональд Трамп нібито спить під засідання в Овальному кабінеті. Водночас Білому домі ці чутки заперечили. Курйозний інцидент стався під час у брифінгу щодо зниження цін на популярні ліки для схуднення. Цей виступ транслювали в прямому етері, де на поведінку глави Білого дому звернули увагу глядачі. 

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Теги: Дональд Трамп США гумор відео

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