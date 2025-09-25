Головна Скотч Курйоз
Ердоган дотепно покепкував із Макрона у штаб-квартирі ООН

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Ердоган і Макрон зустрілись у США
фото: minval.az/

Спілкування Ердогана і Макрона розпочалось із жарту

Під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулася коротка, але примітна неформальна бесіда між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це пише «Главком» із посиланням на Нaberglobal.

Лідерів, чиї країни давно мають непрості відносини через низку геополітичних питань, помітили, коли вони вітали один одного. Спілкування відбувалося через перекладача.

Після обміну традиційними запитаннями «як справи?», Макрон відповів, що в нього «все добре». Ця відповідь, мабуть, здивувала Ердогана, який, звернувшись до свого перекладача, зробив коментар, що швидко розлетівся у турецьких ЗМІ: «Виявляється, бувають часи, коли він почувається добре».

Після обміну жартівливими репліками та спільного фотографування, президенти завершили розмову, коли Макрон запропонував Ердогану випити кави.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон був заблокований поліцією на одній із вулиць Нью-Йорка через рух президентського кортежу Дональда Трампа. Інцидент стався 22 вересня, коли Макрон виїжджав зі штаб-квартири ООН після свого виступу.

До слова, у США невідомий чоловік, який переодягнувся у священника, намагався прорватися до президента Польщі Кароля Навроцького.

