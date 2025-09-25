Ердоган дотепно покепкував із Макрона у штаб-квартирі ООН

Спілкування Ердогана і Макрона розпочалось із жарту

Під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулася коротка, але примітна неформальна бесіда між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це пише «Главком» із посиланням на Нaberglobal.

Лідерів, чиї країни давно мають непрості відносини через низку геополітичних питань, помітили, коли вони вітали один одного. Спілкування відбувалося через перекладача.

Після обміну традиційними запитаннями «як справи?», Макрон відповів, що в нього «все добре». Ця відповідь, мабуть, здивувала Ердогана, який, звернувшись до свого перекладача, зробив коментар, що швидко розлетівся у турецьких ЗМІ: «Виявляється, бувають часи, коли він почувається добре».

Після обміну жартівливими репліками та спільного фотографування, президенти завершили розмову, коли Макрон запропонував Ердогану випити кави.

