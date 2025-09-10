Масштабні протести у Франції: арештовано майже 300 мітингувальників (фото)

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайло заявив, що в західному місті Ренн було підпалено автобус

Міністерство внутрішніх справ Франції оголосило про 295 арештів у перші години демонстрацій проти політичного класу і запланованих бюджетних скорочень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

У середу в Парижі та інших містах Франції протестувальники блокували дороги, підпалювали багаття. Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайло заявив, що в західному місті Ренн було підпалено автобус. На південному заході пожежа пошкодила електричні кабелі, що призвело до зупинки руху поїздів на одній лінії та перебоїв у русі на іншій, повідомили урядові транспортні органи.

«Наразі протести видаються менш інтенсивними, ніж попередні хвилі заворушень, які періодично потрясали Макрона як під час його першого, так і під час другого президентського терміну», – пише видання.

Нагадаємо, 9 вересня президент Франції Еммануель Макрон призначив колишнього міністра оборони Себастьєна Лекорню новим, п'ятим за останні два роки, прем'єр-міністром країни. Це рішення було ухвалене на тлі загострення політичної кризи та невдалих спроб попереднього уряду затвердити бюджет.