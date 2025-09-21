Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон заявив, що потрібно посилити політичний, військовий та економічний тиск на Росію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Макрон заявив, що потрібно посилити політичний, військовий та економічний тиск на Росію
Макрон заявив, що потрібно посилити політичний, військовий та економічний тиск на Росію
скриншот з відео

Макрон закликав до посилення санкцій проти Росії

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що Росія є головною дестабілізуючою силою в Європі, посиливши свої атаки на Україну та порушивши повітряний простір Польщі та Румунії. Про це він сказав в інтерв'ю для CBS, пише «Главком».

За словами Макрона, ці дії є частиною агресивної стратегії Кремля, який намагається послабити НАТО та досягти своїх територіальних цілей, руйнуючи максимальну кількість українських територій.

«Цілком очевидно, що Росія намагається досягти своїх цілей шляхом посилення атак на Україну. Вони збільшили удари по Києву та інфраструктурі, зокрема урядових установах, одночасно провокуючи конфлікти на Донбасі. Це не випадковість», – сказав Макрон.

Попри дипломатичні зусилля, зокрема через саміт з президентом Путіним, Макрон заявив, що Росія не виявляє серйозного бажання до мирних переговорів. Він наголосив, що Франція та інші європейські країни продовжують надавати Україні гарантії безпеки, що є частиною їх зобов'язання щодо мирного вирішення конфлікту.

«Ми зобов'язалися надати Україні безпекові гарантії, і це вже реалізується через коаліцію з 30 країн. Тепер нам потрібно, щоб Україна сиділа за столом переговорів з Росією для обговорення мирної угоди, що включає територіальні питання та відновлення», – підсумував президент Франції.

Макрон закликав до посилення санкцій проти Росії та наголосив, що Європа повинна посилити політичний, військовий та економічний тиск, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів та вирішити конфлікт мирним шляхом.

До слова, за повідомленням Bloomberg, Сполучені Штати планують запропонувати країнам «Великої сімки» (G7) посилити санкційний і тарифний тиск на Росію, зокрема, розробити механізм для конфіскації її заморожених активів.

Читайте також:

Теги: санкції росія Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією дешевою протитанковою зброєю, яку розробили фіни, були коктейлі Молотова
Фінський «коктейль для Молотова», або Урок історії для Медведєва
9 вересня, 11:02
Росія вдарила по американському підприємству у Мукачеві
Росія відкрито принизила США ударом по американському підприємству – ексглава МЗС Литви
22 серпня, 02:55
Окупанти потрапили в оточення
ЗСУ: Російські війська потрапили в оточення під Добропіллям
30 серпня, 22:49
За словами джерел видання, Росія перекинула до Покровська великі сили
РФ готує новий наступ? Центр протидії дезінформації зробив заяву
4 вересня, 10:19
Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні
Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні
13 вересня, 04:14
Андрій Мельник закликав держави-члени ООН запровадити узгоджені санкції
Постпред України в ООН озвучив, де далі чекати російські дрони
13 вересня, 09:20
Літак також може використовуватись для повітряної розвідки
Російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34
15 вересня, 15:51
Якщо не зупинити Росію в Україні, доведеться робити це в Молдові чи в одній із країн Балтії, переконаний Бернс
Духовний радник Трампа розповів про нову «вісь зла», яка формується у світі
14 вересня, 19:51
Президент подякував спецпризначенцям Служби безпеки України, які нещодавно провели успішну операцію по Приморську
Зеленський: українські сили «суттєво обмежили» російську нафтову галузь
14 вересня, 19:59

Політика

Макрон заявив, що потрібно посилити політичний, військовий та економічний тиск на Росію
Макрон заявив, що потрібно посилити політичний, військовий та економічний тиск на Росію
Трамп прибув на церемонію прощання з активістом Чарлі Кірком
Трамп прибув на церемонію прощання з активістом Чарлі Кірком
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах у Молдові: прогноз експерта
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах у Молдові: прогноз експерта
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини
Трамп пообіцяв захистити Польщу та Балтію у разі російської агресії
Трамп пообіцяв захистити Польщу та Балтію у разі російської агресії
Єврокомісія оцінила ризик початку Третьої світової війни
Єврокомісія оцінила ризик початку Третьої світової війни

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua