Макрон заявив, що потрібно посилити політичний, військовий та економічний тиск на Росію

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що Росія є головною дестабілізуючою силою в Європі, посиливши свої атаки на Україну та порушивши повітряний простір Польщі та Румунії. Про це він сказав в інтерв'ю для CBS, пише «Главком».

За словами Макрона, ці дії є частиною агресивної стратегії Кремля, який намагається послабити НАТО та досягти своїх територіальних цілей, руйнуючи максимальну кількість українських територій.

«Цілком очевидно, що Росія намагається досягти своїх цілей шляхом посилення атак на Україну. Вони збільшили удари по Києву та інфраструктурі, зокрема урядових установах, одночасно провокуючи конфлікти на Донбасі. Це не випадковість», – сказав Макрон.

Попри дипломатичні зусилля, зокрема через саміт з президентом Путіним, Макрон заявив, що Росія не виявляє серйозного бажання до мирних переговорів. Він наголосив, що Франція та інші європейські країни продовжують надавати Україні гарантії безпеки, що є частиною їх зобов'язання щодо мирного вирішення конфлікту.

«Ми зобов'язалися надати Україні безпекові гарантії, і це вже реалізується через коаліцію з 30 країн. Тепер нам потрібно, щоб Україна сиділа за столом переговорів з Росією для обговорення мирної угоди, що включає територіальні питання та відновлення», – підсумував президент Франції.

Макрон закликав до посилення санкцій проти Росії та наголосив, що Європа повинна посилити політичний, військовий та економічний тиск, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів та вирішити конфлікт мирним шляхом.

До слова, за повідомленням Bloomberg, Сполучені Штати планують запропонувати країнам «Великої сімки» (G7) посилити санкційний і тарифний тиск на Росію, зокрема, розробити механізм для конфіскації її заморожених активів.