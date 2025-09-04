Макрон пояснив, що чекатиме Росію у разі відмови від переговорів

За словами очільника Франції, Європа у координації зі США вдарить санкціями по РФ

Якщо Російська Федерація надалі відмовлятиметься від предметних переговорів про мир, то проти неї буде запроваджено додаткові санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами французького лідера, Європа у координації зі США вдарить санкціями по РФ, якщо вона не захоче проводити мирні переговори. Макрон пообіцяв «дати чітку відповідь на її відмову».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час зустрічі політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів мали оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч стала продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.