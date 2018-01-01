Геи, негры и пикантные модели – за Путина. В России сняли странные клипы к выборам

Необычные ролики призывают обязательно пойти на выборы и проголосовать

В Российской Федерации начали активно выходить забавные видео, призывающие пойти на президентские выборы, которые состоятся 18 марта. Пробудить сознательность сограждан российские режиссеры решили темами эротики, гомосексуализма, войны и взросления. Некоторые же видео и вовсе запугивают своих зрителей тем, что игнорирование выборов может



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Предвыборный плакат в России

Необычные ролики призывают обязательно пойти на выборы и проголосовать

В Российской Федерации начали активно выходить забавные видео, призывающие пойти на президентские выборы, которые состоятся 18 марта. Пробудить сознательность сограждан российские режиссеры решили темами эротики, гомосексуализма, войны и взросления.

Некоторые же видео и вовсе запугивают своих зрителей тем, что игнорирование выборов может обернуться катастрофическими социальными сдвигами.

В одном из клипов девушка в последний момент отказывает парню в сексе, так как он не проголосовал. В другом – мужчине, который поленился идти на выборы, снится кошмар о гее, поселившийся в его квартире, а также о том, что ему придется идти в армию, несмотря на возраст.

А популярный мужской глянец Maxim раздел до нижнего белья сексуальных красавиц, чтобы убедить россиян: выборы – это 18+. В этих фотосессиях горячие девушки призывают россиян прийти и отдать свой голос.

Нероссийская пресса отмечает хоть все эти призывы как не содержат намеков, при котором именно кандидата должен пойти и проголосовать избиратель, эта агитация на самом деле - за действующего российского президента Владимира Путина. Ведь он заинтересован в максимальной явке, которая поможет ему набрать более 50% голосов и победить в первом туре. Тогда как Алексей Навальный, которого к участию в выборах не допустили, призывает их вообще бойкотировать.

Джерело: Табло ID