На Заході відбувається відкат до заводських установок?

«На нас чекає час цікавих подій»

На Заході відбувається, здається, «відкат до заводських установок». McDonald's скасував встановлені раніше показники з «рівності і інклюзивності» для своїх співробітників та постачальників (по суті, «квоти на геїв та інших») – The Wall Street Journal.

І слідом Meta Цукерберґа міняє правила модерації контенту у Facebook та Instagram. Мовляв, «відновлює свободу висловлювань», бо «стало забагато помилок і цензури», як сказав Цукерберґ.

«Ми повертаємося до наших витоків, щоб зосередитись на скороченні помилок, спрощенні наших правил та відновленні свободи висловлювання на платформах. Ми позбудемося перевіряльників фактів і замінимо їх позначками спільноти, подібними до тих, що використовуються на платформі X».

Наскільки це реально змінить ситуацію, покаже час. Але загалом тенденція цікава. Маятник дійшов до межі і рвонув назад. Великі корпорації зорієнтувались першими.

Звісно, при такому «соціальному реверсі» до законів про примусове лікування гомосексуалізму вже не дійде, крайня точка все ж змістилась ближче до поміркованості.

Але зрозуміло, що загалом ситуація з диктатом толерантності дійсно зсунеться до іншого полюсу – до наступного історичного витка.

Так що на нас чекає час цікавих подій у цьому напрямку.