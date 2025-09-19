Королівська церемонія у Британії пішла не за планом: кінь влаштував курйоз (відео)

Курйоз на урочистій церемонії: кінь почесної варти зіпсував момент перед королем і президентом США

Під час урочистої церемонії у Великій Британії, де були присутні король Чарльз III із королевою Каміллою, а також президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією, стався курйозний випадок. Про це повідомляє «Главком».

Коли почесна варта марширувала перед високими гостями, один із коней несподівано підняв хвіст і випорожнився прямо під час проходження поряд із монархами та президентським подружжям. Ситуація викликала стриману реакцію присутніх, однак монархи та гості були здивовані таким випадком.

Кінь почесної варти зіпсував урочисту церемонію перед королем і Трампом: церемонія у Віндзорі запам’яталася зовсім не промовами pic.twitter.com/7qWs8twWdm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 19, 2025

Цей момент одразу привернув увагу журналістів та гостей церемонії. У соціальних мережах уже почали з’являтися жартівливі коментарі. Користувачі пишуть, що «кінь висловив свою думку про політику», а дехто жартома додає: «Тварини завжди відчувають атмосферу краще за людей».

Попри курйоз, церемонія продовжилася за протоколом.

