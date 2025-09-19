Головна Скотч Курйоз
Королівська церемонія у Британії пішла не за планом: кінь влаштував курйоз (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Попри курйоз, церемонія продовжилася за протоколом
фото: скріншот з відео

Курйоз на урочистій церемонії: кінь почесної варти зіпсував момент перед королем і президентом США

Під час урочистої церемонії у Великій Британії, де були присутні король Чарльз III із королевою Каміллою, а також президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією, стався курйозний випадок. Про це повідомляє «Главком».

Коли почесна варта марширувала перед високими гостями, один із коней несподівано підняв хвіст і випорожнився прямо під час проходження поряд із монархами та президентським подружжям. Ситуація викликала стриману реакцію присутніх, однак монархи та гості були здивовані таким випадком.

Цей момент одразу привернув увагу журналістів та гостей церемонії. У соціальних мережах уже почали з’являтися жартівливі коментарі. Користувачі пишуть, що «кінь висловив свою думку про політику», а дехто жартома додає: «Тварини завжди відчувають атмосферу краще за людей».

Попри курйоз, церемонія продовжилася за протоколом.

Нагадаємо, державний візит президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп до Великої Британії став не лише політичною подією, а й справжнім модним оглядом, у якому головними героїнями виявилися Меланія Трамп та Кетрін, принцеса Уельська. Публіка, журналісти та модні експерти уважно відстежували кожен образ двох жінок, що з’являлися поруч на офіційних заходах. Про жваві дискусії щодо одягу принцеси та першої леді розповідає «Главком».

Велика Британія Дональд Трамп Король Чарльз III тварини

