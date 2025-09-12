Головна Світ Економіка
Британія вдарила санкціями по «тіньовому флоту» РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти РФ
фото: szru.gov.ua/Служба зовнішньої розвідки

Під обмеження потрапили 70 суден, які використовувалися для транспортування російської нафти

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Нові обмеження торкнуться суден, які транспортують російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Додаткові санкції спрямовані проти ще 70 суден, які використовувалися для транспортування російської нафти. Також обмеження торкнулися 30 компаній і осіб, які причетні до постачання російській армії обладнання, що використовується в системах озброєння, включаючи одну китайську компанію і одну, розташовану в Туреччині.

Як повідомлялося, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.  Цього року танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку. Водночас американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

Нагадаємо, Велика Британія та Європейський Союз оголосили про чергове зниження граничної ціни на російську сиру нафту. Цей крок є частиною посилення економічного тиску на Росію та безпосередньо спрямований на критично важливі доходи Кремля від нафти.

Раніше міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що його країна на 12% знизила граничну ціну на російську нафту, щоб ускладнити РФ фінансування війни.

До слова, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за січень-серпень 2023 року обвалилися на 22,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,03 трлн рублів ($51 млрд). Це суттєво позначилося на фінансовому стані країни, яка вже зіткнулася зі зростанням дефіциту бюджету та необхідністю фінансувати війну проти України.

Як відомо, світові нафтові ринки можуть зіткнутися з безпрецедентним надлишком пропозиції у 2026 році. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує накопичення запасів, яке за темпами перевищить навіть показники пандемійного 2020 року.

