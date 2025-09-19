Головна Світ Економіка
Трамп заблокував $400 млн військової допомоги Тайваню через потенційну угоду з Китаєм – WP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп заблокував $400 млн військової допомоги Тайваню через потенційну угоду з Китаєм – WP
Президент США намагається домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з китайським лідером
фото: AP

Новий пакет військової підтримки передбачав поставки Тайваню боєприпасів та автономних безпілотників

Улітку президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 млн. Причиною цьому стало потенційне укладання торговельної угоди з Китаєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За даними джерел ЗМІ, вартість пакета військової допомоги становила більше ніж $400 млн. Зазначається, що пакет став би «більш смертоносним», ніж у попередні рази, включно з боєприпасами та автономними безпілотниками. Згідно із заявою представника Білого дому, рішення про пакет допомоги ще не ухвалено.

The Washington Post пише, що на зустрічі представників оборонного відомства США і Тайваню в Анкоріджі в серпні, сторони домовилися про великомасштабний продаж зброї. Країна планує оплатити нову партію озброєнь, загальна сума якої може скласти мільярди доларів. Для цього буде ухвалено законопроєкт про додаткові витрати на оборону, який зараз активно обговорюється владою острова.

Новий пакет озброєння складатиметься лише з «асиметричного» обладнання, такого як безпілотники, ракети та датчики для спостереження за узбережжям островів. Однак постачання такої зброї нового покоління може зайняти роки. Тайбей уже очікує на постачання озброєння вартістю в мільярди доларів, включно з винищувачами F-16 і протикорабельними ракетами Harpoon.

Нагадаємо, Китай наростив свою військову міць завдяки пришвидшенню повітряних операцій, новим артилерійським системам та більш боєздатним десантним підрозділам. Він здатний у найкоротші терміни перейти до військових операцій проти Тайваню.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай не наважиться розпочати військові дії проти Тайваню, поки він очолює Білий дім.

