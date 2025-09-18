Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Меланія Трамп зустрілася з Кейт Міддлтон перед завершенням візиту до Британії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
фото: Facebook/Kate Middleton

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон і перша леді США Меланія Трамп провели спільний захід з дітьми-скаутами. Про це повідомляє «Главком».

Наприкінці державного візиту президента і першої леді США до Великої Британії Кейт Міддлтон провела зустріч з Меланією Трамп. Вони зустрілися з групою юних скаутів Squirrel Scouts, а також поспілкувалися з головним скаутом Двейном Філдсом. Варто зазначити, що принцеса Уельська тривалий час є патронкою організації скаутів.

Зустріч пройшла у садах Фрогмор-гаус. Міддлтон і Трамп приєдналися до дітей із групи Білченя зі скаутської асоціації, щоб дізнатися більше про програму Go Wild, яка передбачає дослідження природи, спостереження за комахами та практичні вправи зі штампування листям. Після цього жінки вручили дітям скаутські значки та роздали солодощі.

На зустріч Меланія Трамп обрала каштановий замшевий жакет і бежеві штани. Вона доповнила образ каштановими туфлями на низькому ходу, прикрашеними золотою пряжкою. Кейт Міддлтон же надала перевагу шоколадно-коричневій мідіспідниці А-силуету, коротку укорочену хакі-куртку, светр та шарф, завʼязаний бантиком.

Меланія Трамп зустрілася з Кейт Міддлтон перед завершенням візиту до Британії фото 1
Кейт Міддлтон і Меланія Трамп провели спільний захід з дітьми-скаутами
Кейт Міддлтон і Меланія Трамп провели спільний захід з дітьми-скаутами
фото: Reuters

Нагадаємо, у середу, 17 вересня, перша леді США Меланія Трамп продемонструвала під час державного візиту до Великої Британії широкий спектр модних рішень – від капелюха, покликаного відвернути увагу, до яскраво-жовтої сукні, яка привертала до неї всю увагу. Меланія Трамп прибула до Віндзорського замку у вугільному костюмі Dior зі спідницею та широкополим капелюхом кольору баклажана. Капелюх закривав більшу частину обличчя Трамп, нагадуючи її діловий образ у день інавгурації.

До слова, під час державного банкету у Віндзорському замку дружина британського короля Чарльза ІІІ Камілла та перша леді США Меланія Трамп з’явилися у сукнях у кольорах українського прапора.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Кейт Міддлтон Меланія Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активісти в Британії спроєктували на Віндзорський замок фото з Епштейном та Трампом
Активісти в Британії спроєктували на Віндзорський замок фото з Епштейном та Трампом
Вчора, 01:34
Гілі нагадав, що під час попередньої зустрічі у липні було розпочато 50-денну кампанію з прискорення підтримки України
Велика Британія передасть Україні тисячі дронів: Джон Гілі розкрив деталі
9 вересня, 18:43
Залужний висловився про запланований виступ Нетребко у Лондоні
Залужний зриває концерт путіністки Нетребко, яка виступить у Великій Британії
8 вересня, 15:44
Купер є однією із найдосвідченіших політиків в уряді Стармера
Премʼєр Британії змінив міністра закордонних справ: досьє
5 вересня, 21:32
Джон Гілі та Шмигаль проведуть зустріч
Міністр оборони Великої Британії прибув із візитом в Україну
3 вересня, 10:34
Раніше уряд Великої Британії знизив цінову стелю на нафту
Британія анонсувала додаткові санкції проти Росії
2 вересня, 16:54
Еміне Ердоган написала листа Меланії Трамп
Перша леді Туреччини надіслала листа Меланії Трамп, згадавши Україну
24 серпня, 01:46
Наразі Енні Мерфі перебуває у статусі зниклої безвісти
На Донеччині російський дрон вбив волонтерку з Великої Британії
23 серпня, 17:58
Перша леді Олена Зеленська написала листа Меланії Трамп, який передав президент України в Овальному кабінеті
Трамп розповів про враження дружини від листа, який передав Зеленський
19 серпня, 17:08

Життя

Меланія Трамп зустрілася з Кейт Міддлтон перед завершенням візиту до Британії
Меланія Трамп зустрілася з Кейт Міддлтон перед завершенням візиту до Британії
Як король Чарльз пожартував з Меланії Трамп: експертка по губах розшифрувала розмови
Як король Чарльз пожартував з Меланії Трамп: експертка по губах розшифрувала розмови
Бенкет у Віндзорському замку: розкішне меню та ексклюзивні напої на честь Дональда Трампа
Бенкет у Віндзорському замку: розкішне меню та ексклюзивні напої на честь Дональда Трампа
Ющенко відвідав театр Лесі Українки (фото)
Ющенко відвідав театр Лесі Українки (фото)
Зірковий шеф-кухар став гангстером і пограбував три банки за день
Зірковий шеф-кухар став гангстером і пограбував три банки за день
Михайло Саакашвілі показав свою доньку Алісу в її перший шкільний день
Михайло Саакашвілі показав свою доньку Алісу в її перший шкільний день

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Сьогодні, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua