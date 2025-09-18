Меланія Трамп зустрілася з Кейт Міддлтон перед завершенням візиту до Британії

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон і перша леді США Меланія Трамп провели спільний захід з дітьми-скаутами. Про це повідомляє «Главком».

Наприкінці державного візиту президента і першої леді США до Великої Британії Кейт Міддлтон провела зустріч з Меланією Трамп. Вони зустрілися з групою юних скаутів Squirrel Scouts, а також поспілкувалися з головним скаутом Двейном Філдсом. Варто зазначити, що принцеса Уельська тривалий час є патронкою організації скаутів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Зустріч пройшла у садах Фрогмор-гаус. Міддлтон і Трамп приєдналися до дітей із групи Білченя зі скаутської асоціації, щоб дізнатися більше про програму Go Wild, яка передбачає дослідження природи, спостереження за комахами та практичні вправи зі штампування листям. Після цього жінки вручили дітям скаутські значки та роздали солодощі.

На зустріч Меланія Трамп обрала каштановий замшевий жакет і бежеві штани. Вона доповнила образ каштановими туфлями на низькому ходу, прикрашеними золотою пряжкою. Кейт Міддлтон же надала перевагу шоколадно-коричневій мідіспідниці А-силуету, коротку укорочену хакі-куртку, светр та шарф, завʼязаний бантиком.

Кейт Міддлтон і Меланія Трамп провели спільний захід з дітьми-скаутами фото: Reuters

Нагадаємо, у середу, 17 вересня, перша леді США Меланія Трамп продемонструвала під час державного візиту до Великої Британії широкий спектр модних рішень – від капелюха, покликаного відвернути увагу, до яскраво-жовтої сукні, яка привертала до неї всю увагу. Меланія Трамп прибула до Віндзорського замку у вугільному костюмі Dior зі спідницею та широкополим капелюхом кольору баклажана. Капелюх закривав більшу частину обличчя Трамп, нагадуючи її діловий образ у день інавгурації.

До слова, під час державного банкету у Віндзорському замку дружина британського короля Чарльза ІІІ Камілла та перша леді США Меланія Трамп з’явилися у сукнях у кольорах українського прапора.