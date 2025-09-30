Курйоз у прямому ефірі: міністр війни США зазнав удару скейтбордом у інтимне місце (відео)

Колеги-ведучі посміялися з нього

Міністр війни США Піт Гегсет став об'єктом уваги після болісного інциденту, що стався під час його роботи співведучим програми «Fox & Friends Weekend». Відео, на якому Гегсет випадково вдарився скейтбордом між ніг у прямому ефірі, стало вірусним і швидко набрало майже мільйон переглядів, пише «Главком».

Інцидент стався, коли Гегсет спробував покататися на скейтборді, і через невдалу спробу він отримав болісний удар, що змусило його проявити очевидне здивування та біль. Колеги-ведучі посміялися з нього, що додало ще більше неприємностей до цього моменту.

Соціальні мережі швидко відреагували на відео, і багато користувачів жартували з приводу інциденту, а деякі критикували Гегсета за його роль у Міністерстві війни США, порівнюючи його з інфлюенсером TikTok.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон був заблокований поліцією на одній із вулиць Нью-Йорка через рух президентського кортежу Дональда Трампа. Інцидент стався 22 вересня, коли Макрон виїжджав зі штаб-квартири ООН після свого виступу.

Після промови, в якій Макрон офіційно заявив, що Франція визнає державу Палестина, він намагався покинути територію ООН. Проте на вулиці його зупинили американські поліцейські, попередивши, що проїзд заблоковано через кортеж Трампа.