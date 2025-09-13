США відстежуватимуть коментарі працівників Пентагону, які схвалюють вбивство Чарлі Кірка

Головний речник Пентагону Шон Парнелл назвав неприпустимим, коли працівники Міністерства оборони радіють вбивству співвітчизника Чарлі Кірка

Міністр оборони США Піт Гегсет попередив військових і цивільних працівників Пентагону, що відомство відстежує будь-які їхні коментарі, які схвалюють або висміюють вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

«Ми дуже уважно стежимо за всім цим – і негайно розглянемо. Це абсолютно неприйнятно», – написав Гегсет у соцмережах.

Ця заява стала відповіддю на слова головного речника Пентагону Шона Парнелла, який раніше назвав неприпустимим, коли працівники Міністерства оборони висловлюють радість з приводу вбивства співвітчизника.

Парнелл, який використав нову назву відомства – «Міністерство війни», наголосив, що воно має нульову толерантність до подібних висловлювань. Водночас, у заявах не було наведено конкретних прикладів позитивної реакції персоналу на смерть Кірка.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи.

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка.

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.