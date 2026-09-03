У Полтаві з’явився пам’ятник Шекспіру: реакція українців (відео)
Памʼятник Шекспіру нагадав мережі відомого актора, Леніна, Пушкіна, але не письменника
У Полтаві встановили памʼятник англійському драматургу Вільяму Шекспіру. Українці розкритикували його в мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на «Ірт Полтава».
Що відомо про памʼятник Шекспіру у Полтаві
З нагоди відкриття погруддя у Ботанічному саду Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка провели урочистості. «Увесь світ – театр, а Полтава – перше місто в Україні, де з’явився пам’ятник Шекспіру», – йдеться у дописі.
За словами скульптора Ярослави Шкарупи, він створював памʼятник з пʼяти ескізів: «Робив, щоб був схожий. По картинках важкувато робити. Зробив я його за сім днів. Люблю над людьми працювати. Оскільки замовлення на клумбу: гноми, слоник, ящірки. Вже набридло».
Ініціаторка створення монументу Наталія Криницька заявила, що це перший памʼятник Шекспіру в Україні. Ця ідея виникла в неї ще у 2010 році. «Цей довгий шлях став реальністю. Я сподіваюся, що це буде дуже важливий брендовий, іміджевий проєкт для Полтави», – сказала вона.
До слова, на відкритті у підніжжя памʼятника поклали живі квіти. Відкриття супроводжувалося оплесками та урочистою музикою.
Реакція українців на полтавського Шекспіра
У коментарях під дописом українці розкритикували новий памʼятник Шекспіру у Полтаві. Зокрема, користувачі висловилися про доцільність такого монумента у місті. Також коментатори обговорювали схожість погруддя зі справжнім обличчям Шекспіра.
- «Увесь світ театр – а Полтава перша».
- «Головне на часі».
- «Краще б гроші витратили на сітку від шахеду!»
- «Було ніяк неможливо замовити портрет Шекспіра у більш досвідченого майстра по скульптурних портретах людей?»
- «Бог створив світ за 7 днів. Скульптор – по словах і картинках такий шедевр».
- «Якась пародія».
- «Годинник сподобався, а Шекспір...Якийсь дивний, шаржований, ніби переляканий. Але те, що люди намагаються щось зробити в Полтаві, вже само по собі приємно, викликає повагу».
На думку деяких коментаторів, погруддя не має схожості з обличчям Вільяма Шекспіра. Однак дехто помітив схожість між погруддям та скульптором, який його створив.
- «Скульптор сам себе зліпив».
- «Автор з себе ніби робив».
- «Схоже на автора».
Також користувачі побачили схожість «полтавського Шекспіра» з актором Джеком Ніколсоном із фільму «Сяйво», знятого за романом Стівена Кінга. Іншим памʼятник нагадав Леніна та гнома:
- «Краще б ви ліпили слоників, гномиків..., за що ж ви так Шекспіра, що ж він так перед вами завинив? І взагалі навіщо він вам у Полтаві? Нагадує підгруддя Леніна...»
- «Це він що з Пушкіна його зробив?»
- «Коли побачила новий пам’ятник Шекспіру в Полтаві, то одразу згадала Джека Ніколсона з фільму «Сяйво», знятого за романом Стівена Кінга. Схожий? Ні?»
- «Чому від цього несмаку постраждав саме бідний Шекспір? Може повернутись до гномів, бо більш на гнома схоже оце чи на домового».
До слова, у Республіці Ботсвана відкрито перший на Африканському континенті пам’ятник українському поету, художнику Тарасу Шевченку. Монумент було встановлено на території найбільшого навчального закладу країни. Монумент виготовлено з ботсванської бронзи. Його автором став місцевий скульптор Франсуа Котеце.
Нагадаємо, у Вишневій міській територіальній громаді відбулося відкриття інтерактивного пам’ятника дрону-бомбардувальнику під назвою «Баба Яга». Пам'ятник виглядає як фігура Баби Яги, яка тримає у руках реальний дрон, підсвічений синім і жовтим. Скульптуру назвали так, бо вороги завжди називали будь-які великі українські дрони «Бабою Йожкою».
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