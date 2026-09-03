У Полтаві з’явився пам’ятник Шекспіру: реакція українців (відео)

Памʼятник Шекспіру нагадав мережі відомого актора, Леніна, Пушкіна, але не письменника

У Полтаві встановили памʼятник англійському драматургу Вільяму Шекспіру. Українці розкритикували його в мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на «Ірт Полтава».

Що відомо про памʼятник Шекспіру у Полтаві

фото: кадр з відео

З нагоди відкриття погруддя у Ботанічному саду Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка провели урочистості. «Увесь світ – театр, а Полтава – перше місто в Україні, де з’явився пам’ятник Шекспіру», – йдеться у дописі.

За словами скульптора Ярослави Шкарупи, він створював памʼятник з пʼяти ескізів: «Робив, щоб був схожий. По картинках важкувато робити. Зробив я його за сім днів. Люблю над людьми працювати. Оскільки замовлення на клумбу: гноми, слоник, ящірки. Вже набридло».

фото: кадр з відео

Ініціаторка створення монументу Наталія Криницька заявила, що це перший памʼятник Шекспіру в Україні. Ця ідея виникла в неї ще у 2010 році. «Цей довгий шлях став реальністю. Я сподіваюся, що це буде дуже важливий брендовий, іміджевий проєкт для Полтави», – сказала вона.

До слова, на відкритті у підніжжя памʼятника поклали живі квіти. Відкриття супроводжувалося оплесками та урочистою музикою.

Реакція українців на полтавського Шекспіра

У коментарях під дописом українці розкритикували новий памʼятник Шекспіру у Полтаві. Зокрема, користувачі висловилися про доцільність такого монумента у місті. Також коментатори обговорювали схожість погруддя зі справжнім обличчям Шекспіра.

«Увесь світ театр – а Полтава перша».

«Головне на часі».

«Краще б гроші витратили на сітку від шахеду!»

«Було ніяк неможливо замовити портрет Шекспіра у більш досвідченого майстра по скульптурних портретах людей?»

«Бог створив світ за 7 днів. Скульптор – по словах і картинках такий шедевр».

«Якась пародія».

«Годинник сподобався, а Шекспір...Якийсь дивний, шаржований, ніби переляканий. Але те, що люди намагаються щось зробити в Полтаві, вже само по собі приємно, викликає повагу».

На думку деяких коментаторів, погруддя не має схожості з обличчям Вільяма Шекспіра. Однак дехто помітив схожість між погруддям та скульптором, який його створив.

«Скульптор сам себе зліпив».

«Автор з себе ніби робив».

«Схоже на автора».

Також користувачі побачили схожість «полтавського Шекспіра» з актором Джеком Ніколсоном із фільму «Сяйво», знятого за романом Стівена Кінга. Іншим памʼятник нагадав Леніна та гнома:

«Краще б ви ліпили слоників, гномиків..., за що ж ви так Шекспіра, що ж він так перед вами завинив? І взагалі навіщо він вам у Полтаві? Нагадує підгруддя Леніна...»

«Це він що з Пушкіна його зробив?»

«Коли побачила новий пам’ятник Шекспіру в Полтаві, то одразу згадала Джека Ніколсона з фільму «Сяйво», знятого за романом Стівена Кінга. Схожий? Ні?»

«Чому від цього несмаку постраждав саме бідний Шекспір? Може повернутись до гномів, бо більш на гнома схоже оце чи на домового».

До слова, у Республіці Ботсвана відкрито перший на Африканському континенті пам’ятник українському поету, художнику Тарасу Шевченку. Монумент було встановлено на території найбільшого навчального закладу країни. Монумент виготовлено з ботсванської бронзи. Його автором став місцевий скульптор Франсуа Котеце.

Нагадаємо, у Вишневій міській територіальній громаді відбулося відкриття інтерактивного пам’ятника дрону-бомбардувальнику під назвою «Баба Яга». ‎ ‎Пам'ятник виглядає як фігура Баби Яги, яка тримає у руках реальний дрон, підсвічений синім і жовтим. ‎Скульптуру назвали так, бо вороги завжди називали будь-які великі українські дрони «Бабою Йожкою».