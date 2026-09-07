Відома українська актриса вийшла заміж за військового (фото)

Дарія Творонович і Денис Капустін зіграли весілля просто неба

Українська акторка театру та кіно Дарія Творонович, яка зіграла у новій драмі «Дисидент», вийшла заміж. Зірка побралася з актором-військовим Денисом Капустіним. Актриса поділилася кадрами з весільної церемонії, розповідає «Главком».

Дарія Творонович та Денис Капустін відзначали весілля у колі друзів та близьких. Свято пройшло на природі, на кадрах можна побачити, як гості танцювали просто неба.

Дарія Творонович вийшла заміж фото: Іnstagram.com/tvoronovich

Наречена показалася у білій сукні з пишною спідницею зі стрічками. Акторка також мала на голові вінок із квітами та стрічками, що нагадували фату. Наречений вбрався у чорні штани та футболку, доповнивши її жилеткою в білу смужку.

Дарія Творонович і Денис Капустін зіграли весілля просто неба фото: Іnstagram.com/tvoronovich

Дарія Творонович, яка відома за стрічками «Ключі від правди», «Коп з минулого» та «Малевич». Нещодавно акторка знялася у новій історичній драмі «Дисидент», яка вийшла на екрани кінотеатрів 3 вересня.

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Дарія Творонович і Денис Капустін зіграли весілля просто неба фото: Іnstagram.com/tvoronovich

Денис Капустін нині служить оператором БпЛА у третій окремій штурмовій бригаді. Актор також знявся у фільмі «Кіллхаус». Це воєнний екшн-трилер «Кіллхаус» режисера Любомира Левицького про історію, яка напряму заснована на реальній операції українських спецпідрозділів.

Нагадаємо, українська акторка Наталка Денисенко вийшла заміж за бізнесмена Юрія Дорошенка. Весілля Наталки Денисенко тривало три дні, вона ділилася першими кадрами зі свята у соцмережах.

До слова, відомий український актор Володимир Гладкий одружився. Святкування пройшло у теплій атмосфері – з усмішками, мильними бульбашками, танцями та найближчими людьми поруч. Розділити радість молодят прийшли рідні, друзі й колеги, серед яких Дарія Петрожицька, Арам Арзуманян, Ксенія Вертинська, В'ячеслав Довженко та інші.