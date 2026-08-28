Відомий український актор розкритикував розмір пенсії артистів

Володимир Горянський має надбавку до пенсії завдяки званню народного артиста України

Народний артист України Володимир Горянський рокритикував розмір пенсійних виплат від держави, які отримують зірки. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар артиста у проєкті «Наодинці з Гламуром».

За словами Володимира Горянського, нині на пенсію прожити нелегко. Зокрема, він висловився й про розмір пенсійних виплат артистів. «Це дуже прикро, що у нас люди, які виходять на пенсію, це вже знедолені. Якщо артист працює все життя на цю зарплату і виходить з цією пенсією, а я навіть не хочу називати її, це страшна річ», – вважає актор.

67-річний Володимир Горянський зазначив, що має надбавку до пенсії завдяки своєму званню народного артиста України. Однак він зауважив, що артисту без звання складно прожити на звичайну пенсію. Сам актор на питання, чи отримує він 20 тис. грн пенсії, відповів: «Ну, більш-менш».

Нині артист продовжує працювати, оскільки без додаткового заробітку однієї пенсії йому було б мало. «40% до моєї пенсії завдяки тому, що я маю звання народний артист України. А люди, які все життя працювали без звання, то це взагалі жах. І як жити, якщо немає дітей, які б підтримували? Де підробляти? Якщо б я не працював, не гастролював, то яка пенсія… Тому я працюю, тримаю себе у формі, багато сил і енергії є працювати. Я роблю це із задоволенням», – зазначив Горянський.

До слова, Володимир Горянський почав зніматися у новому фільмі про Петрика Пʼяточкіна. У стрічці він зіграє героя – міністра стабільності.

Нагадаємо, 69-річний український продюсер Володимир Бебешко заявив, що отримує мінімальну пенсію та назвав суму. За словами Володимира Бебешка, йому підняли пенсію. До підвищення надходило 3 300 грн. Оскільки він мешкає у Польщі, пенсійні виплати надходять йому на карту.

Також повідомлялося, 67-річна народна артистка України Ауріка Ротару назвала розмір своєї пенсії. Ауріка Ротару також має пенсію як народна артистка України. З іронією свою пенсію співачка назвала «дуже великою».

Зрештою Ауріка Ротару через суд домоглася повторного розгляду питання про перерахунок своєї пенсії, розмір якої раніше викликав у неї обурення. Артистка звернулася до Пенсійного фонду із заявою про перегляд щомісячної виплати.