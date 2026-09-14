Багатомільйонні премії Коболєву. Верховний суд поставив крапку у скандальній справі ексглави «Нафтогазу»

«Нафтогаз» оскаржував вимогу Держаудитслужби про усунення виявлених порушень у суді

Верховний Суд 10 вересня 2026 року ухвалив остаточне рішення у справі щодо вимоги Державної аудиторської служби України стосовно виплати колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву премії на понад 228 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Державної аудиторської служби України.

Суд задовольнив касаційну скаргу Держаудитслужби та став на бік держави. Таким чином, після семи років судових процесів у цій частині спору поставлено крапку.

Підставою для судового спору стала ревізія діяльності «Нафтогазу» за період із квітня 2017 року до вересня 2018 року. Тоді аудитори встановили низку порушень, які, за їхніми висновками, призвели до збитків держави.

Найбільшим із них стала виплата Андрію Коболєву премії на суму понад 228 млн грн. Крім того, Держаудитслужба виявила безпідставне списання дебіторської заборгованості на 11,7 млн грн та порушення під час проведення державних закупівель.

«Нафтогаз» оскаржив вимогу аудиторів у суді. У 2019 році Окружний адміністративний суд Києва відмовив компанії у задоволенні позову. У 2020 році це рішення залишив у силі Шостий апеляційний адміністративний суд.

Згодом до справи долучився безпосередньо Коболєв. Після того як у січні 2023 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у привласненні понад 228 млн грн, ексголова «Нафтогазу» оскаржив вимогу Держаудитслужби. Він стверджував, що документ зачіпає його права, оскільки використовується як доказ у кримінальному провадженні.

У вересні 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував вимогу Держаудитслужби. Аудитори не погодилися з цим рішенням і подали касаційну скаргу. 10 вересня Верховний Суд її задовольнив. Рішення суду є остаточним у цій адміністративній справі.

Водночас судове рішення щодо вимоги Держаудитслужби не є вироком у кримінальному провадженні проти Коболєва. Окремо триває розгляд справи, у якій його обвинувачують у заволодінні понад 228 млн грн під час виплати премії.

Нагадаємо, у січні 2023 року слідчі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Натомість сторона захисту все заперечує і вважає ці виплати законними.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів. Що цікаво: коли у квітні 2021-го підозрюваного «пішли» з «Нафтогазу», на прощання йому виплатили ще 338,6 млн грн премії. При цьому станом на 2017 рік керівник НАК «Нафтогаз України» вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи. Він отримував середню місячну зарплату в еквіваленті 31,5 тис. євро, що було у 136 разів більше за середню заробітну плату по країні. Щоправда, це мова лише про зарплату, бо виплати були набагато більшими, враховуючи солідні щомісячні премії.

Крім цього, прокурор заявила у суді: за час роботи в «Нафтогазі» Андрію Коболєву було виплачено понад $20 млн у вигляді премій.