«Я досі не вірю в це». Ексдружина Віталія Кличка повернулася в Україну з-за кордону

Наталія Єгорова приїхала до рідних у Карпати

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель та співачка Наталія Єгорова приїхала до України з Німеччини вперше за довгий час. Жінка показалася у Карпатах та розповіла про свій візит. Про це пише «Главком» із посиланням на її сторінку в Instagram.

Наталія Єгорова спочатку зупинилася в Ужгороді, модель відвідала місцеві заклади та сфотографувалася на Пішохідному мосту на тлі річки Уж. «Я досі не вірю в це… Я повернулася до своїх коренів. Повернулася на свою Батьківщину. Україна! Важко описати словами те, що я відчуваю зараз», – написала Єгорова в одній зі сторис.

В одному з ресторанів Ужгорода Наталія Єгорова скуштувала страви української кухні, чим також поділилася в соцмережах. «Тільки українці мене зрозуміють. Бути в Україні й не з’їсти вареників», – зазначила вона.

Наталія Єгорова показалася в Ужгороді фото: Іnstagram.com/natalia_yegorova

Співачка показалася в горах у селищі Воловець Закарпатської області. А потім у селі Вишків Івано-Франківської області. Як розповіла Наталія Єгорова, вона приїхала до родичів у Карпати, де не була вже 12 років. У Вишкові мешкає її дядько та бабуся, якій нині 97 років.

Наталія Єгорова приїхала до рідних у Карпати фото: Іnstagram.com/natalia_yegorova

«12 років я не була у своєї бабусі. Це земля моїх предків, тут народилася моя мама, моя бабуся, прабабуся. Це материнський рід. У дитинстві, коли я сюди приїжджала, можливо, я була міською дівчиною. Але вже дорослою я розумію, що таке коріння, і я плачу від щастя. Кілька років моя душа мені без зупину казала: «Їзжай до Карпат», – сказала жінка.

Нагадаємо, Наталія Єгорова заробляє на життя звуковими концертами зцілення. Вона займається саундхілінгом. Це популярна практика, завдяки якій здійснюється вплив на тіло та психіку людини через звукові вібрації та частоти. Ексдружина Віталія Кличка проводить звукові концерти зцілення, терапія має розслабляти та покращувати стан людей.