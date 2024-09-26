Пілоти екстрено посадили літак через живу «знахідку» в їжі пасажира

Авіакомпанії слідкують за відсутністю гризунів на борту, аби запобігти прогризанню електропроводки

Літак був змушений здійснити аварійну посадку після того, як жива миша вистрибнула з їжі під час польоту. Про це повідомляє The Independence.

Рейс Scandinavian Airlines (SAS) зі столиці Норвегії Осло до Малаги на півдні Іспанії був перенаправлений до Копенгагена.

Scandinavian Airlines заявила, що відхилення від курсу було зроблено з міркувань безпеки. Пізніше пасажирів доставили до Малаги на іншому літаку.

«Вірте чи ні. Жінка поруч зі мною тут, у SAS, відкрила їжу, і звідти вистрибнула миша. Тепер ми розвернулися і приземлилися в CPH (аеропорт Копенгагена - ред.) для зміни літака», – повідомив один з пасажирів Ярле Боррестад.

Представник авіакомпанії Ойстейн Шмідт сказав, що подібне трапляється «вкрай рідко».

«Ми встановили процедури для таких ситуацій, які також включають перевірку з нашими постачальниками, щоб гарантувати, що це не повториться», – зазначив Шмідт.

Авіакомпанії слідкують за відсутністю гризунів на борту, щоб запобігти прогризанню електропроводки.

Нагадаємо, у Гонконгу затримали чоловіка, який намагався вивести у кишенях своїх штанів понад 100 живих змій. Неназваного мандрівника зупинили митники, коли він намагався втекти в прикордонне місто Шеньчжень.

Також російський турист спробував незаконно ввезти до Туреччини 20 тис. великих живих медичних п'явок. Як пише місцеве видання Daily Sabah, події розгорнулися в аеропорту Стамбула.