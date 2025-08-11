Головна Світ Політика
Коли Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом? Дані Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Європейські лідери та Зеленський поговорять з Трампом у середу
фото: Офіс президента

Під час переговорів будуть «обговорені подальші варіанти тиску на Росію»

Європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також приєднається до розмови, яка запланована на 15:00 в Берліні, повідомив у електронному листі головний речник канцлера Фрідріха Мерца, Стефан Корнеліус. Крім Мерца, серед європейських лідерів, які візьмуть участь у розмові, будуть президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністри Італії, Польщі та Фінляндії.

Під час переговорів будуть «обговорені подальші варіанти тиску на Росію», а також «підготовка можливих мирних переговорів та пов'язані з цим питання територіальних претензій і безпеки».

Як повідомлялося, європейські лідери хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як той відправиться на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Аляску.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Еммануель Макрон Фрідріх Мерц переговори Джей Ді Венс

