Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)

Остросоциальные рисунки, которые бьют точно в нужные места – это высокий уровень, которого удалось достичь польскому художнику Павлу Кучинскому. В своих работах он показывает пороки и проблемы современного общества, а также подмечает его интересные моменты.

Получается у него настолько здорово, что он собрал уже большое количество фанатов по всему миру. Здесь можно найти несколько его работ, которые, возможно, тоже попадут вам точно в сердце.

Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.