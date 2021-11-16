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    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)

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    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Фото: instagram.com/pawel_kuczynski1/

    Подборка невероятных фото

    Остросоциальные рисунки, которые бьют точно в нужные места – это высокий уровень, которого удалось достичь польскому художнику Павлу Кучинскому. В своих работах он показывает пороки и проблемы современного общества, а также подмечает его интересные моменты.

    Получается у него настолько здорово, что он собрал уже большое количество фанатов по всему миру. Здесь можно найти несколько его работ, которые, возможно, тоже попадут вам точно в сердце.

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    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)
    Фото: instagram.com/pawel_kuczynski1/

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: шутки курьез
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    Польский карикатурист своими работами больно бьет по всем проблемам общества (фото)