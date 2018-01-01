Пользователи смеются над видео с грабителями-неудачниками

Ролик с их попыткой ограбить магазин приобрел вирусную популярность

Полиция китайского мегаполиса Шанхай опубликовала кадры нелепого ограбления, попытку которого зафиксировала камера наблюдения, спишет «Главком». Подойдя ко входу в магазин, две решили бросить камни в витрину, чтобы затем пробраться внутрь. Однако второй грабитель попал камне в голову своего напарника. От удара второй потерял сознание.

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Грабители в Шанхае

Ролик с их попыткой ограбить магазин приобрел вирусную популярность

Полиция китайского мегаполиса Шанхай опубликовала кадры нелепого ограбления, попытку которого зафиксировала камера наблюдения, спишет «Главком».

Подойдя ко входу в магазин, две решили бросить камни в витрину, чтобы затем пробраться внутрь. Однако второй грабитель попал камне в голову своего напарника. От удара второй потерял сознание.

«Если бы все грабители были такими, нам бы не приходилось работать сверх нормы», - с юмором комментируют стражи порядка.