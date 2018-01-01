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    Курьез

    Пользователи смеются над видео с грабителями-неудачниками

    Ролик с их попыткой ограбить магазин приобрел вирусную популярность
    Полиция китайского мегаполиса Шанхай опубликовала кадры нелепого ограбления, попытку которого зафиксировала камера наблюдения, спишет «Главком». Подойдя ко входу в магазин, две решили бросить камни в витрину, чтобы затем пробраться внутрь. Однако второй грабитель попал камне в голову своего напарника. От удара второй потерял сознание.
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 17:34
    • Розсилка
    Грабители в Шанхае
    Грабители в Шанхае

    Ролик с их попыткой ограбить магазин приобрел вирусную популярность

    Полиция китайского мегаполиса Шанхай опубликовала кадры нелепого ограбления, попытку которого зафиксировала камера наблюдения, спишет «Главком».

    Подойдя ко входу в магазин, две решили бросить камни в витрину, чтобы затем пробраться внутрь. Однако второй грабитель попал камне в голову своего напарника. От удара второй потерял сознание.

    «Если бы все грабители были такими, нам бы не приходилось работать сверх нормы», - с юмором комментируют стражи порядка.

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