Пользователи высмеяли губернатора Николаевской области, озабоченного туалетами в школах

Алексей Савченко отпустил пошлую шутку во время заседания облсовета

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко неожиданно заинтересовался темой женских туалетов и душевых в школах. Также чиновник небезразличен к тому, чем именно там занимаются юные ученицы. В частности, эта тема была поднята на совещании облгосадминистрации. Во время собрания речь зашла о ремонте в вышеупомянутых туалетах, где «девушки



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Губернатор Николаевской области Алексей Савченко

Алексей Савченко отпустил пошлую шутку во время заседания облсовета

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко неожиданно заинтересовался темой женских туалетов и душевых в школах. Также чиновник небезразличен к тому, чем именно там занимаются юные ученицы. В частности, эта тема была поднята на совещании облгосадминистрации.

Во время собрания речь зашла о ремонте в вышеупомянутых туалетах, где «девушки делают Селфи». Это заявление вдохновило популярного сатирика Майкла Щура на несколько забавных реплик о действиях 40-летнего губернатора.

В частности, Савченко отметил, что душевые являются абсолютно необходимой частью школы. Лично сам губернатор в свое время очень страдал из-за отсутствия душевых в учебном заведении.

«Я надеюсь, когда вы сделаете душ, вы будете говорить, что не в туалетах делают Селфи, а в душевой», - дал установку подчиненным Савченко. «Когда мыло падает», - добавил депутат.

Пользователи социальных сетей высмеяли эту реплику чиновника.

Джерело: Табло ID