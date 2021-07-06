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    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов

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    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов

    Уверены, вам безумно захочется узнать историю создания этих снимков

    Контекст имеет первостепенное значение, когда дело касается снимков из соцсетей. Без объяснения или предыстории любой кадр можно интерпретировать неверно. В этом можно убедиться на примере Twitter-аккаунта под названием «Изображения без контекста», в котором собраны фото, при виде которых хочется сказать: «Что тут, черт возьми, вообще происходит?».

    Уверены, вам безумно захочется узнать историю создания этих снимков.

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    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов
    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Происходящее на этих фото вызывает огромное количество вопросов