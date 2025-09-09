«Страшні люди» в оренду: у Японії компанія пропонує незвичну послугу

Японська компанія Yoshida-kikaku надає послугу оренди «страшних людей» для тиску на опонентів

У Японії компанія Yoshida-kikaku запропонувала незвичайну послугу: оренду «страшних людей». Ця послуга призначена для тих, хто прагне швидко вирішити конфліктні ситуації без особистої участі. Про це пише «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

Клієнти можуть найняти людину з «авторитетною» або «загрозливою» зовнішністю, яка прийде на зустріч із супротивником, щоб одним своїм виглядом схилити його до компромісу. Така послуга допомагає тиснути на опонентів, уникаючи при цьому прямої агресії. За словами представників компанії, їхні «страшні люди» не вдаються до насильства, а лише використовують свою зовнішність для психологічного впливу.

Послуга особливо популярна для вирішення побутових конфліктів, наприклад, з гучними сусідами або недобросовісними партнерами. Таким чином, клієнти можуть «вирішити» проблему, не залучаючи правоохоронні органи та не вступаючи у пряму конфронтацію.

