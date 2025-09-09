Головна Скотч Курйоз
«Страшні люди» в оренду: у Японії компанія пропонує незвичну послугу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Японська компанія винайшла оригінальну послугу для людей
фото: scmp.com

Японська компанія Yoshida-kikaku надає послугу оренди «страшних людей» для тиску на опонентів

У Японії компанія Yoshida-kikaku запропонувала незвичайну послугу: оренду «страшних людей». Ця послуга призначена для тих, хто прагне швидко вирішити конфліктні ситуації без особистої участі. Про це пише «Главком» із посиланням на  South China Morning Post.

Клієнти можуть найняти людину з «авторитетною» або «загрозливою» зовнішністю, яка прийде на зустріч із супротивником, щоб одним своїм виглядом схилити його до компромісу. Така послуга допомагає тиснути на опонентів, уникаючи при цьому прямої агресії. За словами представників компанії, їхні «страшні люди» не вдаються до насильства, а лише використовують свою зовнішність для психологічного впливу.

Послуга особливо популярна для вирішення побутових конфліктів, наприклад, з гучними сусідами або недобросовісними партнерами. Таким чином, клієнти можуть «вирішити» проблему, не залучаючи правоохоронні органи та не вступаючи у пряму конфронтацію.

Раніше «Главком» писав, що  у Парижі з'явився стартап, який пропонує парам запросити на своє весілля незнайомців, продавши їм квиток на захід через Invitin. Мета стартапу – допомогти парам покрити витрати на весілля. Натомість незнайомці, які купили квитки на чиєсь весілля, зможуть поспілкуватися з іншими гостями та насолодитися чужим важливим святом.

До слова, прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що вирішив піти у відставку. Зазначається, що причиною цього рішення стали поразки на парламентських виборах, через які керівна Ліберально-демократична партія втратила більшість в обох палатах.

Нагадаємо, Сігеру Ісіба обійняв пост глави уряду лише в жовтні минулого року. Голосування за переобрання прем’єра проводили після того, як його заплямована скандалами коаліція втратила більшість на виборах до нижньої палати парламенту.

Теги: конфлікт Японія

