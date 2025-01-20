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Трамп не зміг поцілувати дружину через її капелюх (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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фото: скріншот з відео

Перша леді США Меланія Трамп вразила мережу своїм строгим образом

Президент США Дональд Трамп не зміг поцілувати свою дружину Меланію Трамп через її довгий капелюх. Про це стало відомо з онлайн-трансляції інавгурації.

На відео видно, як Трамп нахиляється, щоб поцілувати свою дружину, однак ширина капелюха Меланії Трамп завадила це зробити. 

Однак згодом Дональду Трампу таки вдалося підібратися під капелюшок своєї дружини і двічі чмокнути її у щоку.

Нагадаємо, що перша леді США Меланія Трамп вразила мережу своїм строгим образом. Для інавгурації вона обрала підкреслено стриманий образ у глибокому темно-синьому кольорі авторства американських дизайнерів – пальто в класичному силуеті New Look для неї розробив бренд Adam Lippes, а над пласким капелюшком працював Ерік Джавітс (Eric Javits).

Як повідомлялося, сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США.

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Теги: Дональд Трамп США президент Меланія Трамп

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