Делегація Південної Кореї боялася повторити «момент Зеленського» під час зустрічі в Білому домі

Президент Південної Кореї заявив, що розмова з Трампом виявилася «кращою, ніж він очікував»

Новий президент Південної Кореї Лі Чже Мен заявив, що його співробітники побоювалися повторити «момент Зеленського» під час візиту до Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Мова про суперечку, яка трапилася 28 лютого під час першого візиту українського лідера до Білого дому за правління Дональда Трампа. Під час відповідей на питання журналістів віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та включити її до переговорного процесу.

Водночас Лі додав, що сам він був упевнений, що не зіткнеться з такою ситуацією, яка сталася з президентом України Володимиром Зеленським. «Це тому, що я прочитав книгу президента Трампа «Мистецтво угоди», – зазначив Лі.

Президент Південної Кореї каже, що розмова з Трампом виявилася «кращою, ніж він очікував». За словами Лі, він краще зрозумів Трампа, отримав заохочення, а сама їхня зустріч тривала довше, ніж було заплановано.

Перед зустріччю Трамп вирішив додати драматизму цій події, опублікувавши допис про революцію в Південній Кореї. «Що відбувається в Південній Кореї? Схоже на чистку або революцію. Ми не можемо цього допустити і вести там бізнес. Сьогодні я зустрічаюся з новим президентом у Білому домі. Дякую за вашу увагу до цього питання!!!», – йшлося в дописі.

Однак Лі заявив, що обидва лідери зосередили свою розмову на зміцненні економічних зв'язків між країнами, а також на тому, як модернізувати двосторонній союз, щоб він став більш взаємним і орієнтованим на майбутнє відповідно до мінливої ситуації в галузі безпеки. Очільник США та президент Південної Кореї Лі Чже Мен обговорили питання торгівлі, безпеки, військових витрат і ядерної енергетики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує провести зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Вона відбудеться вже цього року.