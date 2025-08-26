Головна Світ Політика
search button user button menu button

Делегація Південної Кореї боялася повторити «момент Зеленського» під час зустрічі в Білому домі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Делегація Південної Кореї боялася повторити «момент Зеленського» під час зустрічі в Білому домі
Президент Південної Кореї Лі Чже Мен та лідер США Дональд Трамп в Овальному кабінеті
фото: Reuters

Президент Південної Кореї заявив, що розмова з Трампом виявилася «кращою, ніж він очікував»

Новий президент Південної Кореї Лі Чже Мен заявив, що його співробітники побоювалися повторити «момент Зеленського» під час візиту до Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Мова про суперечку, яка трапилася 28 лютого під час першого візиту українського лідера до Білого дому за правління Дональда Трампа. Під час відповідей на питання журналістів віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та включити її до переговорного процесу.

Водночас Лі додав, що сам він був упевнений, що не зіткнеться з такою ситуацією, яка сталася з президентом України Володимиром Зеленським. «Це тому, що я прочитав книгу президента Трампа «Мистецтво угоди», – зазначив Лі.

Президент Південної Кореї каже, що розмова з Трампом виявилася «кращою, ніж він очікував». За словами Лі, він краще зрозумів Трампа, отримав заохочення, а сама їхня зустріч тривала довше, ніж було заплановано.

Перед зустріччю Трамп вирішив додати драматизму цій події, опублікувавши допис про революцію в Південній Кореї. «Що відбувається в Південній Кореї? Схоже на чистку або революцію. Ми не можемо цього допустити і вести там бізнес. Сьогодні я зустрічаюся з новим президентом у Білому домі. Дякую за вашу увагу до цього питання!!!», – йшлося в дописі.

Однак Лі заявив, що обидва лідери зосередили свою розмову на зміцненні економічних зв'язків між країнами, а також на тому, як модернізувати двосторонній союз, щоб він став більш взаємним і орієнтованим на майбутнє відповідно до мінливої ситуації в галузі безпеки. Очільник США та президент Південної Кореї Лі Чже Мен обговорили питання торгівлі, безпеки, військових витрат і ядерної енергетики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує провести зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Вона відбудеться вже цього року.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Південна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Південна Корея відкрила вогонь через перетин кордону військовими КНДР
Південна Корея відкрила вогонь через перетин кордону військовими КНДР
23 серпня, 05:14
Путін пішов на певний «компроміс» порівняно з умовами, висунутими у червні 2024 року
Reuters: Путін висунув нові умови миру
22 серпня, 14:27
Зеленський пояснив Трампу, чому відмова від територій на сході України є неприйнятною
Віддати Донбас Путіну? Зеленський розказав, як переконував Трампа
21 серпня, 10:25
Зеленський: «Ми всі розуміємо, що вторинні санкції – це вбивча сила для «рускіх»
Якщо Путін збрехав? Зеленський пояснив, що має відбутися, якщо його зустріч з диктатором зірветься
21 серпня, 10:03
Трамп каже, що зустрінеться з Зеленським та Путіним
Трамп анонсував «трьохсторонню зустріч»
16 серпня, 01:53
Трамп закликав провести «новий і дуже точний» перепис населення
Трамп наказав провести перепис населення
7 серпня, 17:12
Російська влада не отримала обіцянки припинити військову підтримку України
Москва отримала «дуже вигідну пропозицію» від США: ЗМІ озвучили деталі
7 серпня, 14:47
Наразі поки невідомо чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна
Зустріч Трампа з Путіним. Держсекретар США зробив заяву
7 серпня, 00:07
Зеленський запросив Алара Каріса приїхати до України
«Це буде сильний жест». Зеленський зробив пропозицію президенту Естонії
28 липня, 18:58

Політика

Назріває конфлікт через воду? Нова мегагребля Китаю викликає побоювання в Індії
Назріває конфлікт через воду? Нова мегагребля Китаю викликає побоювання в Індії
Делегація Південної Кореї боялася повторити «момент Зеленського» під час зустрічі в Білому домі
Делегація Південної Кореї боялася повторити «момент Зеленського» під час зустрічі в Білому домі
Останні удари України вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ – Reuters
Останні удари України вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ – Reuters
Трамп заявив, що хоче зустрітися цього року з Кім Чен Ином
Трамп заявив, що хоче зустрітися цього року з Кім Чен Ином
Удар Ізраїлю по лікарні в Газі. Реакція країн та міжнародних організацій
Удар Ізраїлю по лікарні в Газі. Реакція країн та міжнародних організацій
Кремль знайшов, на кого перекласти вину за провал оборони Курщини – ISW
Кремль знайшов, на кого перекласти вину за провал оборони Курщини – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
8144
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
7807
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
5441
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі
3421
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua