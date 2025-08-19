Головна Світ Політика
search button user button menu button

Брифінг Зеленського за підсумками переговорів у США: повне відео

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Брифінг Зеленського за підсумками переговорів у США: повне відео
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
фото: Sky News

Президент України Володимир Зеленський проводить брифінг за підсумками зустрічей з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

«Главком» публікує пряму трансляцію.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

Читайте також:

Теги: перемир'я США переговори Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та Трамп
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
5 серпня, 09:39
Трамп зробив заяву про 50 днів для Путіна
Трамп скоротить 50-денний термін, відведений Путіну на перемир’я
28 липня, 15:13
Вибух зруйнував верхню частину елеватора
У США стався потужний вибух: пошкоджено елеватор, виникла пожежа
30 липня, 00:59
Політики домовилися про обмін візитами
Зеленський вперше зідзвонився з обраним президентом Польщі Навроцьким
31 липня, 14:26
У травні цього року Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію з президентом
Посол у Ватикані відповів, чи приїде в Україну Папа Римський цього року
6 серпня, 04:20
Трамп планує провести окремі зустрічі з Зеленським та Путіним
CNN: Трамп дав вказівку команді якнайшвидше підготувати зустрічі з Путіним та Зеленським
7 серпня, 04:41
Трамп зазначив, що повернеться до питання санкцій проти Росії лише у випадку, якщо тристоронні переговори не принесуть прогресу
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
17 серпня, 06:06
«Ерін» рухається на захід-північний захід зі швидкістю майже 22 км/год
Перший ураган 2025 року «Ерін» поблизу США змінив категорію небезпеки
17 серпня, 14:45
Зеленський передав першій леді США листа
Зеленський передав Трампу листа для першої леді США
Вчора, 20:58

Політика

Президент розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну
Президент розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
Зеленський сперечався з Трампом про окуповані території
Зеленський сперечався з Трампом про окуповані території
Брифінг Зеленського за підсумками переговорів у США: повне відео
Брифінг Зеленського за підсумками переговорів у США: повне відео
Кремль розкрив подробиці телефонної розмови Трампа з Путіним
Кремль розкрив подробиці телефонної розмови Трампа з Путіним
Трамп анонсував зустріч Зеленського з Путіним
Трамп анонсував зустріч Зеленського з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
8616
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
4136
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
3844
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2658
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua